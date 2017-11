Oposición cubana fracasa en primer examen electoral

LA HABANA (Reuters) – Líderes de la oposición cubana dijeron que no consiguieron que ninguno de sus postulantes se convirtiera en candidato para las elecciones municipales, fallando en el primer examen de un ciclo político que terminará con los casi 60 años de gobierno de los hermanos Castro.

Según las plataformas de oposición como Otro18 y Candidatos por el Cambio, varios cientos de disidentes postularon, una cifra sin precedentes, pero ninguno llegó a la lista oficial de 27.221 candidatos elegidos en la isla.

Líderes de la dividida oposición dijeron que las causas del fracaso se deben en parte a tácticas represivas de las autoridades, pero destacaron que habían demostrado que son una alternativa políticamente viable. “Creemos que ha empezado el proceso de democratización desde abajo”, dijo el portavoz de Otro18, Manuel Cuesta Morúa.

Los comicios municipales de este mes son el primer paso de un proceso que concluirá con la integración de la Asamblea Nacional, que elegirá en febrero un nuevo presidente que reemplace a Raúl Castro, de 86 años y quien ha reiterado que se jubilará tras dos mandatos sucesivos de cinco años en el cargo.

Algunos cubanos esperan que la entrega del poder de los líderes de la Revolución de 1959 a una nueva generación pueda generar más apertura política. Otros no anticipan ni quieren cambiar mucho y destacan que Castro seguirá al frente del Partido Comunista hasta 2021.

MOMENTO DIFÍCIL

La elección de candidatos en barrios es el único paso del ciclo en el cual la oposición tiene posibilidades de ganar. Las asambleas eligieron las últimas semanas a los aspirantes a 12.515 puestos en un país de 11 millones de habitantes.

El gobierno cubano no respondió a una solicitud para comentar el asunto. Reuters no pudo verificar las cifras que entregó la oposición y sus comentarios tradicionalmente no se publican en medios estatales.

Las elecciones ocurren en un momento difícil, ya que Cuba batalla por mantener viva la distensión con Estados Unidos y un programa de reformas económicas parece congelado en la medida en que Venezuela, su aliado clave, ha reducido su ayuda.

Varios disidentes dijeron a Reuters que las autoridades evitaron que participaran o hablaran en las asambleas en que se eligen los candidatos, cambiando las fechas o tratando de intimidarlos.

Abdel Legra, quien decidió no presentarse para evitar problemas a sus vecinos por respaldarlo, ya que la mayoría trabaja para el Estado, dijo que la seguridad gubernamental lo había amenazado y que el problema es que la votación es a mano alzada y pública.

El Partido Comunista de Cuba sostiene que no interviene en las elecciones, pero en un video filtrado el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dice que buscará desacreditar a posibles candidatos “contrarrevolucionarios”.

Cuba califica a los disidentes como mercenarios financiados por gobiernos extranjeros para socavar al gobierno. En las elecciones parciales de 2015, dos opositores fueron nominados, pero no ganaron en las urnas. “Esto es sólo el comienzo”, dijo Hildebrando Chaviano, uno de los que se postuló hace tres años.

