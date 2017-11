Gobierno regional busca solucionar escasez de productos cárnicos

Los representantes de la Asociación de Carniceros de Nueva Esparta, Asocardene, reiteraron que es preocupante la situación que se vive en la entidad ante la ausencia de la carne de res y de pollo que existe en los establecimientos expendedores.

“Manejamos bajos inventarios al día de hoy, casi el 90 % de los comercios están sin ningún tipo de productos cárnicos, solo queda algo de cochino y algún tipo de animal distinto que es comercializado e ingerido en la dieta del venezolano, pero básicamente el alto porcentaje de proteínas que se consume es carne de res y de pollo, a la fecha estamos en el 5% de inventario”, comentó Gustavo Santiago, presidente del mencionado gremio.

Indicó que la idea es poder surtir a Margarita y Coche de los alimentos, meta que se hace difícil pues ambas islas son 100% dependientes de lo que se trae de tierra firme. Agregó que en la región la producción de pescado no puede cubrir las necesidades proteicas del pueblo.

Manifestó que espera resulte positiva la intervención del gobernador Alfredo Díaz, mandatario que efectúa las gestiones pertinentes ante las instituciones regionales y nacionales con la finalidad de buscar alternativas que le garanticen a las familias neoespartanas los referidos nutrientes.

“Le transmitimos al Gobernador cuales son los entes que se deben abordar para poder canalizar y regular la situación, nos resta que haga el trabajo y que satisfactoriamente logre respuestas para que se resuelva el problema”, agregó.

Ausencia de algunos organismos

Destaca que entre los organismos que fueron convocados por el Ejecutivo regional para hablar con los carniceros se encuentran la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sundde, Zona Operativa de Defensa Integral de Nueva Esparta, Zodine, entre otros, sin que sus representantes hayan asistido al encuentro.

“Con la Sundde nos hemos reunido varias veces, pero todavía no hemos tenido respuesta distinta a lo que salió en la resolución, ellos están apegados a esos lineamientos y hasta que no haya nueva orden de Caracas o que el Gobernador no logre nada distinto no podemos trabajar, mientras tanto siguen las conversaciones y esperemos salga algo positivo”, apuntó.

José Tavares, vicepresidente de Asocardene, afirmó que la característica de insularidad que tiene Nueva Esparta complica la coyuntura existente, pues aquí rigen otros costos que no son los que pertenecen a la nueva medida, razón por la cual se deben hacer diferencias con la localidad.

“Queremos volver a traer la proteína a Nueva Esparta, ahora se avecina la temporada navideña y el pueblo espera conseguir los alimentos de la época”, concluyó.

Asocardene cuenta con 80 establecimientos afiliados aunque la cantidad de los mismos es mayor, un promedio de 130, porque hay comercios que no tienen nombre de carnicería pero expenden los productos. Sus representantes piensan que paulatinamente incorporarán a nuevos propietarios que estén interesados en trabajar con dicho gremio.

