¡Siguen los acosos! Mariah Carey es demandada por su ex guardaespaldas por “sonsacadora”

Si, otra vez estamos informándote sobre la denuncia por acoso sexual en la monstruosa industria de Hollywood. Sin embargo, esta vez los sexos cambiaron, ahora no es un hombre acosando a una mujer; sino al revés.

Michael Anello (ex jefe de seguridad de Mariah Carey), amenaza a la cantante pop con presentar acciones legales contra ella, alegando que la intérprete le debe dinero por sus servicios. También denunció que lo acosó sexualmente, de acuerdo con un reporte de TMZ.

Anello relató que durante un viaje a Cabo San Lucas, la artista estadounidense, de 48 años, le pidió que fuera a su habitación para ayudarla con su equipaje y que cuando llegó allí, apareció con una bata transparente abierta. Él dice que trató de irse del lugar, pero ella insistió en que se quedara. Finalmente –contó– logró escapar sin tener contacto físico.

El citado medio afirma haber visto un borrador de la demanda preparada por el abogado de Anello. No obstante, el letrado señaló que el litigio está suspendido para que este conflicto pueda solucionarse entre las partes en privado y evitar tener que ir a la Justicia.

El guardaespaldas aseguró que la famosa cantante de “All I Want for Christmas Is You” lo llamó “nazi” y que tiene una deuda pendiente con su empresa por más de USD 200 mil.

En los documentos preliminares se indica que la compañía trabajó para Carey desde junio de 2015 hasta mayo de este año y que quedó impaga una suma de USD 221. 229.

En tanto, los abogados de la estrella de la música internacional indicaron que en la negociaciones Anello dijo no estar satisfecho con el monto ofrecido y exige más dinero

Notiespartano/ElFarandi