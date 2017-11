Milka Oliveros: Selección de candidatos en el PSUV crea profundas fisuras

La selección de candidatos para el proceso electoral de este 10 de diciembre también causó división entre los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Nueva Esparta. Rosa Cedeño y Milka Olivero, quienes aspiran a convertirse en las alcaldesas de los municipios Arismendi y Mariño respectivamente, son muestra irrefutable de ello. Ambas se inscribieron pese al llamado a ser disciplinados y respetar los nombres que dieron las autoridades nacionales del Partido que hizo el protector del estado, Carlos Mata Figueroa.

En entrevista con El Estímulo, Milka Olivero, quien competirá contra Francisco González, aseguró que se mantiene fiel a sus principios y que con su candidatura no se está saliendo de la línea de izquierda. Por el contrario, dijo que lo hace por honrar al comandante Chávez y al pueblo de Mariño.

Al consultársele el motivo por el que no contó con el respaldo de la tolda roja en esta ocasión, respondió sin vacilar que “el PSUV no es tres o cuatro personas (…) Es un conglomerado, es las bases sociales. No son las cuatro personas que decidieron por Mariño, que no tomaron en cuenta nada, el PSUV es el pueblo que sí me apoya. El UPV pertenece al Gran Polo Patriótico, no estoy en ningún momento saliéndome de mi línea partidista. Estoy respondiendo a un clamor popular y lo vamos a demostrar, lo estamos demostrando. Saldremos a decir Mariño merece respeto, una persona que sea del municipio, querida y escogida por el pueblo, por el partido real, no por tres personas. El partido somos todos. Tenía que haber consenso, una consulta y la primera escogida debí haber sido yo”, aseveró.

La palabra mezquindad salió a relucir en la conversación en la que la exsecretaria de Gobierno de Mata Figueroa y actual comisionada de Derechos Humanos del Ministerio del Servicio Penitenciario, quien garantizó en repetidas oportunidades que no necesita protagonismo, ni dinero, que no quiere la alcaldía para robar, sino para ayudar al pueblo.

“Nunca he ido en la vida haciéndole mal a nadie, pero tampoco permito que me lo hagan. Lealtad y dignidad son dos palabras que me definen, la dignidad no me la pisotea nadie. Sentí que mi dignidad estaba siendo pisoteada, la dignidad del municipio Mariño y no me da la gana. Vamos hacia adelante. La alcaldía será para el pueblo y por el pueblo, como decía el Comandante. Esto no es hablar por hablar, el que me conoce, el que va a votar por Milka sabe que no hablo por hablar, hablo con la humildad, transparencia y humildad que me caracteriza. No soy conflictiva, pero tampoco soy mediocre. Voy porque se lo debo a Chávez. Él quería que Milka fuese la alcaldesa de Mariño. Allí debemos aplicar las 3R”, dijo.

Plan de gobierno

Su eslogan es “Milka corazón de Mariño”, su campaña se basa en el rescate del municipio y su prioridad recuperar los espacios de la jurisdicción en todas las áreas: en lo humano, la infraestructura y salubridad. Para ello dijo que cuenta con un equipo fuerte, joven en su mayoría, dispuesto a todo porque han vivido “el tormento y desastre en el que ha estado sumergido Mariño” por mala gerencia, falta de gestión y de compromiso.

La candidata reconoció que esta alcaldía es una de las más importantes del estado y consideró que por esa razón se requiere del compromiso de todos los habitantes del municipio. “Vamos a recuperar Mariño para todos, es el epicentro de toda la isla, donde convergen todos los municipios. Está golpeado, no hay salud, las calles están destruidas, hay derrumbes. Necesitamos de todos los porlamarenses para construir el municipio que queremos y nos merecemos todos los margariteños”.

Envió un mensaje a todos los que están descontentos con la gestión gubernamental por el tema de alimentos y medicamentos, indicando que su misión es lograr que todos se unan en un solo conglomerado porque no se trata de partidos políticos, sino de un equipo que acogerá a todo el que quiera trabajar en función del bienestar del municipio. Tiene planteado fortalecer las bases populares, los consejos comunales y dar un cambio positivo a la revolución para atender a los niños, jóvenes, las mujeres y adultos mayores que hoy están en desidia.

Finalmente, les aseguró a los privados de libertad neoespartanos y a sus familiares que seguirá trabajando por ellos y que desde la alcaldía hará todo lo posible para que los detenidos trasladados a otros estados del país regresen con la reactivación del penal de San Antonio.

“Mi lucha ahora es más fuerte, desde ese sitio podré ayudarlos mucho más. Sé que tienen ese clamor. Vamos a apoyarnos, seguiré trabajando por ustedes de la mano del Ministerio porque esa es mi meta: terminar el Internado de San Antonio y que todos puedan volver”, manifestó tras comentar que en sus planes está conversar con el nuevo gobernador Alfredo Díaz para lograr la reapertura del centro penitenciario y con esto descongestionar las bases policiales en las que los detenidos sufren un gran hacinamiento.

Notiespartano/ElEstimulo