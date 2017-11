Jaybird Freedom 2, análisis: auriculares inalámbricos cómodos y con buen sonido para hacer deporte

En unos auriculares deportivos inalámbricos la comodidad y autonomía están por encima del sonido, siempre que éste cumpla unos mínimos. En este apartado, los nuevos Jaybird Freedom 2 tienen un sonido que sorprende para unos auriculares inalámbricos de este tipo. En su conjunto se trata de unos auriculares bastante sólidos para hacer deporte al aire libre. Haga sol, llueva o nieve. Comencemos con el análisis.

Especificaciones de los Jaybird Freedom 2

Tipo de auricular: in-ear.

Resistencia: sudor, lluvia.

Conexiones: bluetooth 4.1, micro-USB.

Impedancia: 16 ohms.

Frecuencia de emisión: 20Hz – 20kHz.

Potencia de sonido: 5 mW nominal, 10 mW máximo.

Peso: 15 gramos.

Batería: 4 horas + 4 horas adicionales con la base de carga.

Micrófono integrado: sí, con soporte para Siri.

Contenido del paquete: auriculares, cable micro-USB y base de carga, funda de transporte y 4 pares de “aletas”.

Color: negro y blanco.

Precio: 97,68 euros en Amazon.

Buena comodidad con autonomía justa

Hacía tiempo que no probaba unos auriculares inalámbricos con cable entre ambos audífonos. Sé que esta frase es un poco contradictoria, ya que en realidad no son completamente sin cables. Esto se debe a que al principio de la categoría, los auriculares inalámbricos eran de este tipo, hasta que llegaron los denominados true-wireless que prescinden de los cables totalmente.

Definiciones quisquillosas aparte, la primera vez que me puse los Jaybird Freedom 2 me resultaron incómodos. Al poco tiempo de tenerlos en las orejas, se me caían. Llegué a pensar que la forma de mis orejas serían incompatibles con los Jaybird, hasta que me di cuenta de que en la caja vienen otros 3 pares de aletas de diferentes tamaños. Las cambié por unas más adecuadas y se solucionó el problema.

Volver a unos auriculares de este tipo me produjo cierto escepticismo. Acostumbrado al sonido sin ataduras, tenía la sensación de que no podría dejar de pensar en el cable. Jaybird ha pensado en ello y ha encontrado una solución que ahora me parece obvia: las aletas se pueden orientar en cualquier ángulo, de modo que puedes girar el auricular y que el cable pase por encima de la oreja.

Volver a unos auriculares con cable entre ellos cuesta, pero los Freedom 2 se ajustan para que no moleste

Como añadido, los Freedom 2 cuentan con un gestor del cable que permite ajustar su longitud, llamado speedfit. Modificar su largura es muy sencillo y una vez se adapta a nuestras necesidades se mantiene ahí quieto. En conjunto con la orientación de las aletas, puedes dejar el cable pegado a la cabeza para que no se balancee ni se enganche a tu ropa mientras haces deporte. Recomiendo jugar un poco con las aletas, cable y posición en las orejas hasta encontrar la combinación adecuada.

Aquí puede verse la base de carga acoplada al mando de los Jaybird. En ella también se encuentra la entrada USB para recargar el conjunto. Aquí puede verse la base de carga acoplada al mando de los Jaybird. En ella también se encuentra la entrada USB para recargar el conjunto.

En cuanto a la autonomía, cuenta con 4 horas con la carga completa. En mis pruebas he conseguido estirar la autonomía hasta las casi 5 horas con un nivel de sonido medio, que como veremos más adelante, suele ser suficiente para hacer deporte al aire libre. Si tu idea es utilizarlos en el gimnasio y acudes a uno de esos que ponen música atronadora, es probable que te duren 3-4 horas en total.

No es una autonomía pobre, pero tampoco es para echar cohetes. Si hay algo en lo que destacan este tipo de auriculares es que el cable y el mando que les acompaña permiten meter una batería más grande que en unos true-wireless. Su autonomía se acerca más a estos últimos. Jaybird ha querido mitigar el problema con una batería extra en la base de carga que se puede dejar acoplada al mando de los Freedom 2 para ganar 4 horas extra, con el inconveniente del peso y volumen añadidos.

Sonido y volumen que sorprenden

Una de las primeras cosas que pruebo en unos auriculares es el volumen máximoque alcanzan. Los Jaybird Freedom 2 gritan bastante. Subir el volumen a tope sorprende por lo alto que pueden llegar a sonar para unos auriculares inalámbricos. Desde luego, suenan más alto que cualquiera que he probado (en particular, mucho más que los AirPods) aunque el sonido se distorsiona cuando lo haces.

Jaybird ha creado una app para iOS desde la que podemos modificar los ajustespara que suenen como tú quieres. Por defecto traen el modo Plano activado, pero tenemos hasta siete más entre los que elegir. Además de poder modificar las frecuencias baja, media y alta a nuestro gusto. Esta app ofrece también listas de música creadas por Jaybird y otros usuarios, así como un buscador de los auriculares que nos indica dónde lo conectamos por última vez.

En la app de Jaybird puedes elegir diferentes modos de escucha así como personalizar el tuyo propio. En la app de Jaybird puedes elegir diferentes modos de escucha así como personalizar el tuyo propio.

Jaybird ha creado una app desde la que personalizar el sonido de los Freedom 2

Volviendo al sonido y teniendo en cuenta que no soy un experto, creo que tienen una calidad bastante buena para unos auriculares inalámbricos. Los bajos son potentes para el tamaño que tienen y en general no se distorsionan salvo por el volumen que ya hemos comentado. Como decíamos al principio, la calidad del sonido nunca va a ser espectacular pero porque no vamos a utilizarlos en las mismas situaciones que otros auriculares de gama alta.

Sobre la conectividad debo decir que es de las mejores y más rápidas que he probado. También es bastante fiable gracias al bluetooth 4.1, con ocasionales interferencias. Aunque como en otros auriculares, suelta una retahíla de indicaciones cuando se conecta: música inicial, conexión, nivel de batería. Por lo menos, lo hace de una forma más agradable.

Freedom 2 de Jaybird: conclusiones

Tras los ajustes iniciales del cable que une los Jaybird Freedom 2 y la elección de las aletas adecuadas, tenemos unos auriculares muy competentes para hacer deporte. Tanto en exteriores bajo cualquier condición meteorológica como en interiores. Resisten la lluvia y el sudor, pero no son adecuados para natación de ningún tipo. Además, al ser inalámbricos puedes prescindir de tu iPhone para hacer deporte enlazándolos con tu Apple Watch.

Los Freedom 2 son un buen candidato para los usuarios de iPhone y Apple Watch que quieran dar el salto al sonido inalámbrico

Encuentro más cómodo utilizar los Freedom 2 para deportes que no requieren mover el cuello demasiado, ya que el cable puede suponer una molestia. Algo que se puede solucionar si ajustamos el cable al máximo para que no se mueva. Si lo que buscas es unos auriculares para uso cotidiano sin nada de deporte, puede que los Freedom 2 no sean lo que buscas y te encajen más otras alternativas. Pero si tienes un iPhone 7, 8 o X, es un buen candidato para prescindir de los cables en tu vida diaria.

Su precio oficial está en torno a los 130 euros, buscando en Amazon encontrarás el modelo negro por 97 euros. Por este precio, tenemos unos auriculares deportivos sólidos, cómodos (si lo tuyo son los in-ear) y con un sonido superior a la media en su categoría.

Notiespartano/Applesfera