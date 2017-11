Patricia Janiot se despidió de CNN en Español

La periodista colombiana Patricia Janiot es noticia recientemente. Esto después de confirmar su renuncia al canal de noticias CNN Español, para emprender nuevos retos profesionales en los próximos días.

A través de un video publicado por la misma empresa, Janiot agradeció todo el tiempo que duró dentro de ella, al tiempo que destacó los grandes aprendizajes que han contribuido a su exitosa carrera profesional.

“Por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que esta gran familia me ha aportado. Ha sido un gran honor representar a este equipo”, dijo.

El mensaje con el que @patriciajaniot dice adiós a CNN en Español https://t.co/oRuV9qokB7 pic.twitter.com/vOhF94oPEm — CNN en Español (@CNNEE) November 7, 2017

Aquí te dejamos también la carta con la cual se despidió de todos sus compañeros de trabajo:

La bellísima carta de despedida de @patriciajaniot a su equipo de producción en @CNN como reveló @LaLuciernaga pic.twitter.com/dAXU8ywHm4 — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) November 7, 2017

Notiespartano/Ronda