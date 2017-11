Morel David: “Todos a votar, no perdamos la esperanza”

El candidato a la Alcaldía del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, destacó la importancia de participar masivamente en los comicios del próximo 10 de diciembre.

“El voto es nuestro derecho como venezolanos, es nuestra arma, nosotros no somos militares, no tenemos tanque de guerra. Para que se pare toda esta fuga de gente que se está yendo del país, esta mala adm`¡’inistración, para que volvamos a tener futuro, tenemos que luchar y lo haremos este 10 de diciembre. Todos a votar, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe”, expresó.

El candidato Morel David, que cuenta con el apoyo del Movimiento Regional de Avanzada (MAR), Nueva Visión para mi País (Nuvipa), Independientes por el Progreso (IPP), Movimiento al Socialismo (MAS) y COPEI, ratificó su compromiso con toda su gente del municipio y de su país.

“Nosotros no podemos dejar sola a nuestra gente, nunca podemos rendirnos, siempre tenemos que estar luchando con nuestra gente, luchando por nuestros principios, por nuestros valores y en el campo que sea tenemos que luchar contra este Gobierno que nos quiere quitar la libertad”.

Morel David realizó un recorrido en el sector Los Chacos los vecinos manifestaron su deseo de cambio y se volcaron a las calles a recibir al candidato a la Alcaldía del Municipio Maneiro, expresándole sus necesidades, propuestas y ratificaron su espaldarazo a nuevas ideas y soluciones reales a los problemas que los afectan.

Durante la caminata, vecinos del sector, manifestaron que “Morel David es un personaje, un muchacho que está con el pueblo, ese no anda viendo nada para ayudar a la gente, no tengo palabras para describir a ese muchacho”, dijo Cesar Rojas Además, le pidió que, como alcalde, “ponga al pueblo en condiciones, que ponga bien bonitas las avenidas y ayude a la gente necesitada. Él sabe eso, porque él conoce de esa materia”.

