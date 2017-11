Licorerías sin inventario para navidades

Ponche crema, vinos y bebidas champanizadas se ven muy poco en las licorerías del estado, donde aseguran no tener inventario para la temporada decembrina. Las alzas semanales de precios les impide abastecerse de mercancía, que de paso se vende muy poco. Así lo reseña laverdaddevargas.com

José Luis Rivero, licorero de Catia la Mar, explicó que “una botella de ponche crema está sobre los Bs. 150 mil, así que no creo que venda, el año pasado la vendía en promoción con dos vasos a Bs. 80 mil. Las bebidas típicas importadas no aparecen, y si lo hacen, no podré comprarlas. Las ventas no dan para abastecerse, pagar cuentas y nómina, y la reparación de un equipo no baja de Bs. 7.100.000, estamos peor que nunca ”.

La merma operativa también ha incidido en la manera de dar respuesta a los despachos, que son chucutos, si piden 10 cajas, con suerte llegan tres. “Antes tenía en depósito bebidas suficientes como hasta febrero, ya no. Lo que tengo es lo que está en anaqueles a precios sobre los Bs. 40 mil en su mayoría”.

Cerca del 80% han caído las ventas por los precios, y el mayor movimiento se registra “a veces en quincena, cuando hacen la popular vaca, en la que cuatro persona pagan una botella de ron barato a Bs. 60 mil”.

Cervezas van pa’ arriba

Rivero aseguró que la debacle de los licoreros arrancó tras la desaparición de las cervezas, que cuando volvieron al mercado, dejaron de ser una opción barata, que les generaba ventas. “La gente la piensa para pagar Bs. 110 mil por una caja de cervezas. Ya la Regional anunció que durante diciembre se harán cuatro aumentos; es decir, uno por semana. Antes llenaba todas las neveras, ahora solo un par”.

Notiespartano/LVdeVaragas