Aunque ya se inscribieron en el CNE tal vez no participen en las municipales

Aunque muchos inscribieron sus candidaturas para participar en la municipales que se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre, no todos serán los que compitan luego que los partidos políticos, ocultos o no, terminen de realizar sus negociaciones y realicen los cambios que previstos hasta el próximo miércoles 8.

Los 11 municipios del estado Nueva Esparta tendrán candidatos tanto de la oposición como del chavismo, aunque no todos en representación de las toldas en las que se encuentran registrados.

La inscripción de candidaturas para el proceso electoral municipal generó serias grietas en las organizaciones, y hasta el viernes todavía hubo inscripciones y sorpresas.

“Hemos asumido un compromiso difícil, decidimos defender a nuestros vecinos. A nosotros los asuntinos no nos detiene nadie, no vamos a ceder nuestros espacios ante la barbarie, no regresará la oscuridad que gobernó en el pasado”, afirmó el Alcalde del Municipio capital Arismendi, Richard Fermín, hasta ahora Coordinador regional de Primero Justicia, pero que buscará la reelección con los votos de Un Nuevo Tiempo (UNT), Copei, MAS, Avanzada Progresista (AP), Partido Independientes por el Progreso (IPP) y Movimiento Regional de Avanzada (MRA).

Otra suerte tuvo el candidato Orlando Avila, Diputado ante la Asamblea Nacional, y Alcalde hasta el 2012 cuando impulsó en el cargo a su esposa, la actual alcaldesa Darvelis de Avila, pues su partido UNT decidió estar en el tarjetón de diciembre, y por tanto lo inscribió. No obstante, no estraña solo pues por la oposición también figuran para esa alcaldía, Morel Rodríguez Salcedo, nieto del ex Gobernador Morel Rodríguez Avila y Alselmo Brito.

Otro de los municipios más codiciados, Mariño, capital Porlamar, también será disputado por dos opositores José Gregorio Gómez, dispuesto a la autoexclusión de su partido Acción Democrática, y quien acaba de asumir la Alcaldía por la elección como Gobernador del titular Alfredo Díaz, y Daniel Lorenzo, por el partido Copei.

En el restante de los municipios, la situación es similar, al menos dos candidatos de la oposición pelearán la silla, aunque para ello hayan tenido que salir de la línea de su partido . Municipio Antolín del Campo: Oscar Pino y Juan José Acosta. Municipio García: Pedro Cardona, Martín Rojas y Eimes Rosas. Municipio Gaspar Marcano: José Ramón Díaz (por la reelección) y Hermes Macías. Municipio Díaz: Daniel Patete. Municipio Gómez: Ángelo Camino. Municipio Península de Macanao: Marco Marcano. Municipio Tubores: Daniel Marval. Y Municipio Villalba: Asisclo Hernández.

De todas maneras en los próximos días podrían darse anuncios, pues el Gobernador Alfredo Díaz, anunció que él mismos será el jefe de campaña en todos los municipios y su posición es contra las parcelas y a favor una unidad verdadera, por lo que en los municipios con varios candidatos se decidirá finalmente por uno solo.

PSUV con el mismo problema

Aunque en el Partido Socialista Unido de Venezuela no hubo disyuntiva en la participación como tal del proceso electoral local, el problema lo creó en la imposición de candidatos.

Las diferencias más marcadas se dieron en el municipio Mariño donde el partido inscribió a Francisco González, y la dirigente Milka Olivero, reincidente en su aspiración a la Alcaldía, se retiró del partido y optó por el apoyo de la organización UPV, al igual que Rosa Cedeño, en el Municipio Arismendi, y competirá con Maira Velásquez, del PSUV.

También en el municipio Marcano, en manos de la oposición, el llamado a elecciones creó controversias. El coordinador de la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV, Kendy Graterol, con aspiraciones, quedó por fuera tras el acompañamiento del ex Gobernador Carlos Mata Figueroa a la constituyente Karina Aguilera, y situaciones similares se dieron en la Península de Macanao, donde la lista enviada desde Caracas tenía a la dirigente Reina Gómez, pero finalmente fue inscrito el Presidente del Consejo Legislativo, Juan Vásquez, e igual en el municipio Tubores que en vez de inscribir al concejal Rafael Lárez como estaba previsto, entró el activista Gustavo Salazar.

En los otros municipios, en su mayoría van a la reelección. Municipio Antolín del Campo: Olga Pérez de Salazar (reelección). Municipio Díaz: Marisel Velásquez (reelección). Municipio García: Cruz Lairet (reelección). Municipio Gómez: Yannelis Patiño (reelección). Municipio Villalba: Freddy Serrano (reelección).

Pero al igual que en la oposición, todos los nombres pudieran no ser definitivos, las expectativas quedan abiertas hasta el próximo miércoles cuando hay oportunidad de hacer cambios.

Notiespartano