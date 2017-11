Poder por Simple Glotonería Política, por Egildo Luján Nava

“Es un error atribuir una lógica democrática a un sistema totalitario” Jean-Francois Revel

Harto, ahíto de poder. Así luce el Gobierno venezolano. Lo hace sentir. Lo transmite y, mientras con él compromete el futuro, inclusive, de una dirigencia opositora a la desbandada, sacrifica tiempo, oportunidades para afianzarse a partir de su desempeño. Especialmente, desde su dedicación a hacer del poder y de su ejercicio una obra verdadera, y no lo que hoy pone ante los ojos de los gobernados: que es bueno para hacerse del poder; malísimo para convertirlo en obra real y convincente.

Porque esa es la verdad: no sabe gobernar. Salvo que, para él, gobernar sea vegetar, rumiar, oxidarse entre fracasos y la inclemencia del tiempo. No ganarse otra solidaridad, respaldo y seguimiento que aquel que necesita salir a conquistar mediante el uso de recursos como el carnet de la patria, el chantaje clientelar, la adulancia paternal de los que jamás aprenderán a pescar. Por aquello de que recibir pescados engendra buenos frutos para las dos partes: para quien los regala; para aquel que los recibe.

Ahora, ¿durante cuánto tiempo más, a partir de ahora, se puede vegetar desde posiciones de mando, mientras que al 80% de la población se le hace cuesta arriba poderse sostener solamente recibiendo simulacros de pescados?. Porque pescados no hay. Al menos, en las cantidades y en las variedades que funcionan como alianzas inquebrantables los populistas y los que, como quistes, consideran que allí, en esas figuras, está el sabor del presente y las luces del futuro.

Además, después de haberse quedado sin dinero para satisfacer necesidades reales, bien porque se debilitó hasta el extremo la producción nacional y tampoco existe la confianza internacional para aceptar demandas de insumos, materias primas o bienes terminados sin pagos por anticipado, ¿de qué sirve tanto poder?.

Para muchos que se ocupan del tema, el problema de la gobernanza no es verdad en sí mismo, porque en eso no radica la preocupación ni la ocupación de los que aquí ganan y ganan supuestas elecciones. No. El verdadero problema para ellos consiste en justificar que se está allí, al frente del poder, para validar depuradas estrategias inspiradas en rebuscados y salvadores fundamentos ideológicos; acabados formatos históricos que fracasaron en otras partes y momentos. Pero que en Venezuela, sencillamente, habrá triunfo en la imposición de un formato referencial valioso para el país experimental, como para el continente en general.

0tros, en cambio, optan por una especie de antítesis reflexiva. Y se lanzan detrás de su convicción referida a que, definitivamente, lo que está sucediendo en esta parte de Latinoamérica y del mundo, es que lo impredecible, simplemente, ha sabido dominar, domesticar y anular lo predecible de los que se autodenominan sustitutos. ¿0 es que acaso existe alguna duda relacionada con esa gigantesca verdad?.

Los que ganan, en las urnas o desde sus posiciones de mando, definitivamente, no necesitan sudar, angustiarse o trasnocharse para salir airosos de cualquier andanza política. Basta con interpretar aquello que una expresión opositora difunde y proyecta ingenuamente, y siempre a viva voz, para conocimiento de propios y extraños. Y luego, desde luego, actuar desde el poder o las sombras, seguro como siempre estarán, de que jamás habrá una respuesta acertada, un mensaje cargado de asertividad, un normal y siempre oportuno plan “b”.

Es así como se mantiene la fuerza del poder y desde el poder, aunque indigeste o sea infuncional. Porque allá, a la distancia, desde la acera del frente, siempre habrá abundancia de oportunidades, es verdad, pero que flotan entre ingenuidad, ambiciones que denotan personalismos y excesiva improvisación.

No se trata de confrontar por confrontar; de gritar por gritar; de presumir por presumir. Sí de aceptar que la subestimación de la otra parte, no necesariamente obedece a verdaderos hechos que se corresponden con la comprobación de que todo es así. Durante casi dos décadas se ha recurrido a la misma convicción, y el resultado, desafortunadamente, ha sido aquello que hoy sólo se trata de descalificar a partir del desconocimiento de su legitimidad o escrupulosidad. Pero el fondo de todo no necesariamente hay que buscarlo exclusivamente allí, entre tales componentes. También habría que tratar de identificarlo y aceptarlo como efecto de errores, estrategias, determinación y -¡qué broma¡- de desconocimiento de que nada es hoy posible ni mañana una realidad, mientras que la unidad no pase de ser un cartón de lotería con figuras de animalitos.

Ha llegado la hiperinflación. Y ella, por sí misma, no lo va a hacer todo; ocuparse de hacer sudar –por fin- a los que ejercen el poder. Porque su alcance también hará sudar a los que, desde sus posiciones, acudirán –o no- a otro proceso electoral el 10 de diciembre.

¿Y qué estrategia emplearán los que dicen oponerse a los responsables del hecho, para demostrar que ellos son los verdaderos llamados a implementar el necesario e inevitable gran choque a lo que, como el Gobierno, se hartó de gradualismos históricos?.

¿Habrá acercamiento entre las partes para que, en una especie de defensa civil colectiva, se le evite hambre, dolor, desesperanza y más frustración, inclusive, a los millones que venían recibiendo pescados por décadas?.

Sin duda, llegó el gran momento de una verdad retadora y comprometedora. Para los que detentan y ostentan su dominio de poder, mientras apelan a galimatías y discursos para aplacar rabias y desencantos, además de bolívares inútiles y un cono monetario de vida corta. Pero también para los que, ansiosos de poder, insisten en identificar soluciones milagrosas en un espacio en el que lo que abundan son exigencias de voluntad y vocación de servir, y arrojo decidido. No más cacería de lágrimas y de desconsuelo.

Notiespartano/Egildo Luján Nava