Peche empezó su carrera como solista con “Fool”

Tras consolidarse como actor en Latinoamérica por su personaje de Alex en la serie de Isa TKM de Nickelodeon y consolidarse en el cine independiente en Los Ángeles, tras su participación en películas como: “Don Quixote” junto a James Franco y “Hold On” al lado de Luis Guzmán, Reinaldo Zavarce “Peche” decide dedicarse al 100 por ciento a su carrera de cantante de manera independiente.

focused more than ever 🔥 . 📸 @lotusvisualarts A post shared by peche (@peche) on Nov 4, 2017 at 5:13pm PDT

“Fool” es el nombre del primer sencillo promocional de Peche, el cual fue estrenado, a nivel mundial, el pasado jueves 26 de octubre. Este tema, totalmente interpretado en inglés, fue escrito por el propio Peche; la producción estuvo a cargo de BRAVVO (productor peruano nominado al Latin Grammy y ganador de un MTV Europa), mientras que la mezcla fue hecha por Orlando Vitto (ganador de un Latin Grammy).

“Esta canción significa mucho para mí porque es el resultado de reinventarme como artista y como persona. Hacer música me ha obligado a encontrarme a mí mismo y saber con que generó y con que conceptos me identifico más. No solo musicalmente sino a nivel de vida…Hoy, se exactamente quién soy y la música que estoy haciendo expresa toda mi dimensión emocional”, afirmó Peche.

#foolbypeche ya está en Spotify y el lyric video en YouTube! Go check it out 👊🏽💥 . 📸 @lotusvisualarts A post shared by peche (@peche) on Oct 27, 2017 at 9:28am PDT

“Fool habla específicamente de algo que me está pasando en mi vida en este momento. Cuenta de una chica que no quiere entregarse 100% conmigo por miedo a terminar con el corazón roto, y por ese miedo, pierde algo que podría ser increíble… Hoy, mucho tiempo después de haber escrito la canción, estoy en esa situación y la verdad no sé si lo atraje o qué, pero lo que si se, es que me hace interpretar el tema con un sentimiento 100% real. Estoy feliz con lo que estoy haciendo y quiero compartir el sentimiento y esta música con todo el planeta. Este solo es el comienzo”, alegó.

A 10 días del lanzamiento de mi single #foolbypeche ⚡️ . 📸 @lotusvisualarts A post shared by peche (@peche) on Oct 16, 2017 at 1:51pm PDT

Hay que hacer saber que Peche tiene su propia disquera y publishing company en partnership con BEATSTOC, una nueva plataforma social para músicos y creadores de contenido, que sería la base de lanzamiento de su proyecto. Además, el lanzamiento de “Fool” cuenta con otra sociedad importante como lo es musical.ly, una plataforma social que permite a las personas interpretar las canciones de sus artistas favoritos de manera creativa.

Notiespartano/Elfarandi