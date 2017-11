Partidos escogen su sitio en el tarjetón

El proceso de escogencia de posición en la boleta electoral por parte de los partidos políticos nacionales para las elecciones municipales, previstas para el 10 de diciembre, se realizará este lunes, de acuerdo con el calendario publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A este acto —convocado y dirigido por la Junta Nacional Electoral, que es un órgano del CNE— asisten representantes de las organizaciones políticas, así como grupos de electores y candidatos postulados por iniciativa propia, y el turno de escogencia se realiza respetando ese orden.

El Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales indica en el parágrafo único del artículo 196 que los partidos políticos y grupos de electoras “que presenten alianzas perfectas en sus postulaciones podrán ubicar juntas sus tarjetas electorales en el instrumento de votación”.

De igual manera, el instrumento jurídico señala claramente que para determinar la posición en la boleta electoral, el CNE tomará como referencia los votos lista obtenidos en la última elección de cuerpos deliberantes, y específica que en el caso de elecciones de alcaldes “se tomará como referencia la votación lista obtenida por las organizaciones con fines políticos al Concejo Municipal en la elección inmediatamente anterior”.

Para la participación en este proceso de los partidos “que no hayan participado en la elección lista inmediatamente anterior, se considerará la fecha de su constitución ante el Consejo Nacional Electoral. Para el caso de los grupos de electoras y electores se tomará en cuenta la fecha y hora de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral”, agrega el reglamento.

También señala que para la escogencia de la posición en la boleta por parte de los candidatos postulados por iniciativa propia también se considerará la fecha y hora de su postulación.

El día del acto de escogencia el representante del partido o el candidato postulado por iniciativa propia no atiende al primer llamado para participar y escoger su ubicación, será llamado nuevamente en voz alta para comprobar su ausencia.



De presentarse luego del segundo llamado, “deberá esperar y escoger su posición en último lugar. Si no comparece, le será asignado un puesto que aún no hubiese sido seleccionado”.

Quien desee ceder su posición sólo podrá hacerlo el día de la elección, y deberá hacerlo por escrito, de lo que quedará en el acta respectiva.



En Venezuela se celebrará el 10 de diciembre la elección número 23. En esta oportunidad se escogerán los 335 nuevos alcaldes del país, y para tal fin están convocados para esta nueva cita electoral 19 millones 740.846 electores (19 millones 514.561 venezolanos y 226.285 extranjeros).

Ese día también será electo el gobernador del estado Zulia, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente convocara nuevas elecciones regionales en la entidad, tras declararse la falta absoluta del gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, quien no se juramentó ante el Poder Originario.

Notiespartano/AVN