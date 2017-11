Leocenis García: El fracaso del país se gestó en el 58 y culmina con los aventureros del 98

El fracaso del país ha sido el fracaso de todos los venezolanos que se ha venido gestando desde el 23 de enero de 1958 cuando supuestamente alcanzamos la libertad y la democracia, y lo que nos condujo fue a la grave crisis que vivimos, sin embargo estamos viviendo un momento histórico, de una generación que está librando la enorme batalla de Venezuela para construir una nueva nación.

Es el planteamiento de Leocenis García, periodista, editor, perseguido político por el actual régimen por la batalla de las ideas para la construcción de un país e inquilino consuetudinario del “Helicoide Resort” propiedad del SEBIN (Policía política del Estado) de visita a la isla de Margarita para la presentación de su libro, “La Rebelión de los Tejones”.

Para Leocenis en 1958 los políticos se plantearon el populismo como esquema de desarrollo mientras que los ciudadanos permitimos que eso fuera así porque era una forma cómoda de vida en lugar de luchar, trabajar para producir la riqueza y mejorar nuestra calidad de vida.

Agrega que en la Carta de Punto Fijo, Acción Democrática y Copei fueron gestando lo que hoy tenemos como país con sus ideas socialistas, demócratas y cristianas, dirigidas hacia el populismo a través de la redistribución de la riqueza dirigida a alcanzar una supuesta igualdad social.

De allí que en dichos años el gobierno pasa a controlar la economía, secuestran las libertades económicas y logra al final germinar “con estos aventureros que toman a una Venezuela cansada y que les había endosado un cheque en blanco en las elecciones de 1998”.

“El régimen destruyo el país literalmente a partir de entonces. Venezuela era uno más de los sitios donde las ideas del poder omnímodo del estado hacían estragos”.

Un país, son valores, es educación, es felicidad, es orden, es libertad económica y a donde nos han conducido es a un suburbio, a un aldea de gente amontonada, esperando los engaños de un hechicero, que tiene una pócima mágica para los problemas de la tribu. Una aldea jamás crece, un país sí.

En Venezuela no hay libertad económica y por eso no hay ninguna libertad. La libertad es de las gallinas en el corral asediada por el lobo que en cualquier momento dispondrá de ellas, y la situación política es buscar un espacio dentro del corral donde se ponen para existir, que es válido y lo que predicamos es como salir de esto.

El problema de Venezuela no puede reducirse al masivo proceso de endeudamiento ocurrido entre 1974 y 1978. Sería verdaderamente sórdido ignorar que el rentismo y la no productividad han conspirado torcidamente contra la estabilidad de la república”.

Uno de los ejemplos de esas decisiones, en nombre del Estado, fue aquella tomada en 2007 con la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, de donde se conformó el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y se abrió el camino para dos reformas adicionales de la Ley del Banco Central de Venezuela, la de noviembre de 2009 y la de noviembre de 2010, mediante la cual se sepultó la estabilidad monetaria en Venezuela.

“Para decirlo claro y sin rodeos: creamos dinero basura, tanto, como para llegar al extremo de cargar con una carreta llena de billetes con la que solo podíamos comprar una lata de leche. No hay economía ni democracia, con vocación por la gente, que pueda soportar esa expansión monetaria sin intoxicarse. Venezuela cayó en una ola inflacionaria”.

Frente este orden de ideas el editor del silenciado “IV Poder” que “el país está casado con una nación que está en las calles y humedeció con su sangre el pavimento el amor de esta patria porque lo que quiere construir es muy poderoso”.

“Esta generación que está librando la enorme batalla de Venezuela tendrá que ser conmemorada en el Panteón Nacional. Son los próceres son los héroes que construirán la nueva nación porque estoy seguro que estamos viviendo una hora oscura muy compleja como la vivió la Alemania oriental, Alemania occidental, Hong Kong después de la Segunda Guerra Mundial, es una momento difícil”.

Y estoy con convencido como estaba el difunto: “pleno como la luna llena” que Venezuela entrara en una era poderosa conjunción cuando vino a Caracas en los años 40 que el pueblo es superior a sus dirigentes y yo siento que el país va a ser superior y construirá una fuerza poderosa y aquí va a venir la agente a ver lo que construimos será la nueva Suiza del continente americano”.

“Si en Venezuela la clase política no tiene madurez, que no la tiene, para entender que se necesita un enorme acuerdo político práctico como lo hizo en Sudáfrica Declair, que era un tipo abusivo del poder. Un dirigente del apartheid que no era una guerra civil sino una matanza de los negros y al verse amenazado por las protesta tuvo la valentía de llegar con Mandela a un acuerdo que aquí se ha intento”

“Le mande un libro a Leopoldo no pierdas la oportunidad de convertirte en Mandela y para eso debe ser el gran promotor de un Acuerdo Nacional, alguien lo persuadió de otra forma, porque perdió la oportunidad y tuvo lo mismo que Mandela, él pudo hablar con Maduro pero acabo con el dialogo”.

Mi mensaje era una gran Alianza Nacional entre el chavismo y oposición. Un pacto que nos permita ir a un proceso electoral, que comprometa a la oposición, a no perseguir al chavismo a través de una ley de Justicia Nacional como se hizo en Chile, en Sudáfrica y que yo predico en Venezuela, sin eso estaremos “Seculo, Seculorum” y pasarán muchos años de gobierno y seguirá allí porque lo que lo sostiene es el miedo de la casta militar, y esta lo sostiene porque del otro lado se predica que hay que matarlos, perseguirlos, o el escrache

Al término de la entrevista Leocenis García se refiere al caso de Braulio Jatar y expresa que tiene la imagen de Braulio esposado, uniformado, representa los horrores del libro “Los Jurista del Horror” donde se habla de los abusos del nazismo. es decir una persona como Braulio que lo lleven amarrado por sus ideas y además se mantenga en una posición realmente asquerosa a la luz del derecho internacional, es decir del pacto de San José de Costa Rica, de las resoluciones de la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP), de las Comisiones de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU, que no se puede perseguir a la gente por lo que los comunistas llaman delitos de opinión, que eso no existe en ninguna parte.

“Braulio no está preso sino por la influencia de su medio de comunicación eso representa una sociedad que no lo es, sino un Sistema Policíaco. Es una vergüenza que un editor tenga casa por cárcel, detenido a esperar por las gestiones de Chile, de Zapatero. Braulio tiene de mí además de una enorme solidaridad, mi consideración porque también me enerva, me inquieta. Porque casa por cárcel es igual a cárcel. Es un preso político de Venezuela”.

Con respecto a sus aspiraciones al ser consultado dijo: si a un nuevo país. Ando por el país, pero no soy asomado. Voy a donde me llamen y sé que estoy participando con una generación que quiere cambiar el país, pero lo importante no es el nombre sino estar conectado con la generación que va a cambiar el país y de las ideas de libertad gobiernen a Venezuela. Que olvidemos la demagogia en sociedades libres más importante que los políticos, es el ciudadano y por eso los políticos se oponen a estas ideas porque ellos siempre quieren ser los dueños de turno y los otros los esclavos del momento”.

Notiespartano