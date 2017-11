Guanipa descartó apoyar candidatura de Manuel Rosales en el Zulia

“No estás definido, vete con Maduro” con esta frase, el gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa apartó su apoyo a cualquier candidatura que se presente a las elecciones regionales que se repetirán en ese estado el 10 de diciembre. Comicios que se efectuarán luego de que le fuese arrebatado el triunfo por no subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente.

Aclaró que su pronunciamiento no promueve la abstención en el Zulia y consideró que los venideros comicios regionales son producto de un fraude en el que no participará.

“No estoy llamando a ninguna abstención, pero en una elección que es producto del fraude no puedo participar, quien quiera asumir otra posición lo respetaré, pero es el momento de asumir posiciones claras, de las definiciones, ahí está el camino del oprobio; no estas definido vete con Maduro“, sentenció en un acto desde Maracaibo.

También Cuestionó a quienes se postularon como candidatos en las municipales. “Venezuela es más importante que un cargo, algunos aspiran a un cargo por el pueblo mientras los ciudadanos comen de la basura”.

Fuente: Notiespartano/Caraota Digital