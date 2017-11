Aguinaldos de pensionados acaban con el efectivo

La cancelación de 3 meses de bono a 3,1 millones de jubilados del IVSS agudizará la escasez de efectivo, dijeron fuentes bancarias

El gobierno deberá desembolsar la suma de 2,02 billones de bolívares para cancelar los 3 meses de aguinaldos y el “bono de guerra” que prometió a los 3,1 millones de pensionados del Instituto Nacional de los Seguros Sociales.

Una interrogante es si las agencias bancarias pagarán totalmente en efectivo los aguinaldos si así lo solicita el pensionado. Fuentes del sector financiero que solicitaron no mencionar sus nombres indicaron que deben cumplir la orden de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de darles a los pensionados la suma que soliciten. Sin embargo, destacaron que el pago de esos tres meses de aguinaldos agudizará el problema de la escasez de efectivo en el país, porque no hay suficientes billetes y se requiere 23,8 millones de unidades para cubrir la demanda, y solo hay en circulación 14,13 millardos de piezas del nuevo y del antiguo cono monetario.

No obstante, algunos pensionados en las colas de los bancos expresaron que esa medida no se cumple. “Fui a cobrar la pensión al tercer día que comenzaron a pagarla y el banco solo me dio 20.000 bolívares”, dijo Gladys Díaz, de 68 años de edad.

En este contexto, una de las fuentes financieras explicó que las agencias pueden entregar efectivo incluso por la totalidad de la pensión más el bono, pero solo en los primero dos días que es cuando regularmente la mayoría de los pensionados acude a retirar su dinero con su libreta de ahorros.

Un pensionado reveló que para que les den dinero la situación es crítica en algunas agencias de bancos del Estado, donde “hacen esperar a los abuelos hasta tres horas, pues el pago lo realizan con el efectivo que van depositando los otros usuarios”.

De los 3,1 millones de pensionados, 80% detenta libreta de ahorros y 20% tarjetas de débito. Beneficiarios de este último grupo denunciaron que tienen las mismas limitaciones en las agencias bancarias y los cajeros electrónicos, que el resto de los usuarios para conseguir el efectivo.

“Te dicen que mereces un trato especial por ser de la tercera edad. Pese a que mi tarjeta de débito tiene claramente impresa la palabra pensionado solo puedo retirar 10.000 o 20.000 bolívares diarios, dependiendo de la disponibilidad del banco. Me preocupa cómo nos pagarán los tres meses de aguinaldos”, relató Teresa Rodríguez, de 70 años de edad.

Pago puntual. “Hasta ahora, por uso y costumbre, el pago de los aguinaldos se ordena por decreto presidencial”, señaló Freddy Guzmán, representante del Comité de Defensa de Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Añadió que el monto de 2,02 billones de bolívares puede parecer astronómico; sin embargo, para cada pensionado significa 653.889,78 bolívares que representan apenas un desahogo para cubrir los gastos en alimentos y medicinas que constantemente elevan sus precios por el impacto de la inflación.

Señaló que la bonificación de fin de año para los beneficiarios del Seguro Social viene con los aumentos del salario mínimo homologado con la pensión, más el “bono de guerra económica” por lo que el ingreso total del pensionado quedó en 230.759 bolívares mensuales.

Guzmán destacó que las personas mayores fueron discriminados una vez más en relación con los trabajadores activos cuyo ingreso integral, compuesto por el sueldo mínimo y el bono alimentación, quedó en 459.507 bolívares a partir del 1° de noviembre con el último incremento del Ejecutivo.

Los pensionados esperan que los aguinaldos sean cancelados en la misma forma que 2016: dos meses en noviembre y el restante a comienzos de diciembre. “Si hay atraso en el pago, esa plata no va alcanzar para nada porque los precios de los remedios y la comida suben todos los días”, manifestó Jesús González, de 72 años de edad.

Varios beneficiarios del IVSS consultados a las puertas de las farmacias coinciden en que 70% de la pensión se les va en los remedios, pues ya no cuentan con las farmacias del Seguro Social que despachan las medicinas sin costo, previa presentación del récipe médico.

Otro hombre, mayor de 74 años de edad que pidió guardar su nombre en reserva, narró: “Con el aumento de los precios espacié la dosis de la medicina para la tensión. Ahora ni eso funciona porque si la compro no como”. Antonio Ramírez, de 69 años de edad, dijo alarmado que pagó 75.000 bolívares por una caja de protector gástrico con 20 pastillas.

A través del correo cestaticketjubiladopensionados @gmail.com, algunos beneficiarios expresaron su inconformidad por el incremento de la pensión homologada con el sueldo mínimo y del “bono de guerra económica”. “Ya este aumento se convirtió en sal y agua”, refiere el texto.

Pensionados añadieron en el mensaje que el monto de 230.759 bolívares mensuales, a razón de 7.691,96 bolívares diarios, es insuficiente cuando un paquete de harina de maíz precocido y un kilo de carne la venden a 24.000 y 73.000 bolívares, respectivamente.

La situación se vuelve más dramática con las medicinas y citan como ejemplos que una caja con 20 pastillas para la presión arterial cuesta 74.000 bolívares y un medicamento para tratar pacientes oncológicos oscila entre 74.000 y 450.000 bolívares.

Fuentes cercanas al IVSS precisaron que el Centro Nacional de Comercio Exterior no les está otorgando divisas para la importación de medicinas de alto costo y para el tratamiento de pacientes con padecimientos crónicos como trasplantados, hemofílicos y cáncer, entre otros.

80% de los pensionados del Seguro Social (2.480.000 personas) cobra la pensión a través de libretas de ahorros

Notiespartano/ElNacional/Ana Díaz