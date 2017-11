Juez belga libera a exlíder catalán Puigdemont bajo condiciones

BRUSELAS (Reuters) – Un juez belga liberó al depuesto líder catalán Carles Puigdemont y a cuatro de sus ministros bajo ciertas condiciones, después de una audiencia que duró más de 10 horas, reportó el domingo por la noche la emisora belga VRT.

Puigdemont, que enfrenta cargos de malversación de fondos públicos y desobediencia para llevar adelante una campaña secesionista de Cataluña, se entregó a la policía belga más temprano el domingo.

El juez decidió otorgar la libertad condicional a las cinco personas a la espera de un fallo de una corte sobre si se debería ejecutar el pedido de arresto en Europa que emitió España, dijo VRT.

Los tribunales belgas toman el testigo en el caso de los miembros del Govern huidos a Bélgica. Los paseos por la ciudad, las escapadas en taxi a toda velocidad, las comparecencias de prensa y las imágenes captadas furtivamente en cafés dieron este domingo paso a la cruda realidad: Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se hallan todavía en Bélgica son para la justicia española prófugos y no un grupo de políticos en medio de una gira internacional.

Los responsables de la fiscalía no descartaban que se impusieran restricciones que dificultarían la campaña de Puigdemont desde Bélgica para las elecciones del 21-D: “El juez podría considerar que no debe tener contacto con los medios de comunicación, advertía su portavoz, Gilles Dejemeppe. Pero la amenaza no se cumplió. La fiscalía impuso a los acusados la obligación de permanecer en el país mientras dura el proceso y la de comparecer cuando sean llamados.

Los acusados fueron trasladados en varios coches desde dependencias policiales hasta el edificio de la Fiscalía de Bruselas, donde terminaron de declarar a las nueve de la noche. Se les tomó declaración uno a uno a puerta cerrada en presencia de un intérprete, dado que Puigdemont y sus exconsejeros eligieron que la audiencia ante el juez se desarrollara en neerlandés en lugar de en francés, la otra alternativa. Aunque los motivos de la elección no trascendieron, dicho idioma es el utilizado por su abogado, Paul Bekaert, y es el de Flandes, la región donde más simpatías cosecha el independentismo en Bélgica.

Críticas de un ministro

La fiscalía negó este domingo cualquier presión política sobre un proceso que se observa con inquietud desde España ante los conflictos pasados con Bélgica a cuenta de la extradición de miembros de ETA: “Desde que recibimos la orden no hemos tenido ningún contacto con ministros de Bélgica o España”, aseguró su portavoz.

Aunque no ha habido llamadas de ministros, estos sí se han referido públicamente al asunto. El ministro de Interior belga, el nacionalista flamenco Jan Jambon, hizo oídos sordos a la súplica del primer ministro, Charles Michel, de evitar tratar el tema catalán en público, y lanzó un duro mensaje con destino Madrid: “El Gobierno español actuará en lugar de un Gobierno elegido democráticamente, cuyos miembros están encarcelados… ¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato de sus electores”, espetó ignorando la existencia de la Constitución. El eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, salió al paso recordando el historial xenófobo de Jambon y tildando las declaraciones de “irresponsables y peligrosas para mantener la cooperación entre estados de la UE”.

Otro político belga, el líder del grupo liberal en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, también cuestionó la acción judicial española. “Debemos hacernos la pregunta de si el encarcelamiento no es desproporcionado. ¿No hay otra manera de asegurar que estos líderes separatistas reciben un juicio justo?”.

Notiespartano/Reuters/ABC