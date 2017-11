Rafael Nadal celebró terminar primero en el ranking con victoria en París

París.- El español Rafael Nadal celebró hoy la confirmación de terminar el año como número uno del mundo con una victoria sobre el uruguayo Pablo Cuevas que lo depositó en los cuartos de final del torneo de tenis de Paris-Bercy, informó dpa.

Un día después de asegurarse el primer lugar del ranking hasta 2018, Nadal se impuso a Cuevas por 6-3, 6-7 (5-7) y 6-3 en dos horas y 20 minutos para avanzar en el Masters 1000 parisino.

“Las victorias ayudan a seguir en la cancha”, dijo Nadal tras la victoria. “Si sigues practicando bien, vas a aumentar las posibilidades de tener éxito”, añadió el español, que debió esforzarse más de lo previsto para eliminar al sudamericano.

Su próximo rival será el serbio Filip Krajinovic, proveniente de la clasificación, que derrotó por 6-2, 3-6 y 6-1 al francés Nicolas Mahut.

Nadal busca en París el séptimo título del año, después de una temporada soñada tras un 2016 lleno de dudas.

“He ganado mucho en mi carrera, pero he tenido períodos en los que sufrí lesiones y he tenido períodos en los que no ganaba tanto. Y tenía dudas, por supuesto”, indicó el número uno del mundo. “Pero para mí no se trata de creer en tí. Debes creer cuando trabajas. Luego, cuando ganas, crees en tí mismo”, explicó.

El número uno del mundo ganó este año dos de los cuatro grandes, Roland Garros y US Open, y jugó la final de otro, la del Abierto de Australia.

Además, levantó otros cuatro títulos, Montecarlo, Madrid, Barcelona y Pekín, y jugó tres finales más, Miami, Shanghai y Acapulco. Actualmente suma 67 victorias por solo diez derrotas en toda la temporada.

El español destá disputando en la capital francesa su primer partido desde que perdió ante Federer la final de Shanghai el 15 de octubre. Después decidió saltarse el torneo de Basilea para recuperarse de una sobrecarga en la rodilla.

El Masters 1000 de la capital francesa es una de los pocos torneos que aún no ganó el español, al que también se le resiste el Masters de final de año. El torneo que reúne en Londres a los ocho mejores tenistas de la temporada se jugará del 12 al 19 de noviembre.

Fuente: DPA