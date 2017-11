Morel Rodríguez: Gobernar requiere sindéresis y desprendimiento

Morel Rodríguez Ávila, fue entrevistado por la periodista Deudelis Oviedo en el programa “Bajo la Lupa”, que trasmite la emisora 88.7FM. Allí dio importantes declaraciones sobre el acontecer político regional y nacional. En el siguiente es un resumen de lo afirmado por el líder de la democracia insular.

Admitiendo que el partido por el cual votó en toda su historia política fue Acción Democrática, aclaró que no fue botado ni excluido de esa organización. “Fui pasado al Tribunal Disciplinario Nacional por oponerme públicamente a la decisión que le quitó el apoyo partidista a Luis Alfaro Ucero, que era el candidato presidencial, para otorgárselo a Salas Romer. Ahora la situación es diametralmente diferente: aquí hay quienes, dentro de AD, y ocupando altos cargos de dirección política regional están aspirando ser alcaldes, lo cual va en contra de lo decidido por el CEN. Al respecto, es importante preguntarse cuál realmente va a ser la situación con los cuatro gobernadores de AD que se juramentaron ante la Asamblea Constituyente que, como dijo el Secretario General de AD, Henry Ramos Allup, quedaron excluidos.

Por primera vez en mi historia, precisó, y así lo reconozco públicamente, votaré por un partido diferente a AD. Votaré por el MRA. Me da nostalgia, lo reconozco, porque, repito, siempre voté con AD y por AD a quien que debo todo lo logrado en mi vida política. Por eso hago un llamado al pueblo accióndemocratista a que depositen su confianza en el Movimiento Regional de Avanzada ya que AD como partido no participará en estos comicios. El MRA, todo el mundo lo sabe, viene del seno de AD. Yo no puedo estar en contra de la gente que quiere votar, no estoy quebrantando ningún lineamiento cuando animo a sufragar.

Se le dijo que algunos dirigentes políticos regionales, miembros de la MUD, lo han criticado a veces duramente, pero ninguno se ha atrevido a decírselo en su cara. El entrevistado dijo que está dispuesto a escucharlos y afirmó que no tiene enemigos políticos, sí diferencias con algunos, que podemos aclararlas. explicó. Una de ellas es haber dicho que, en provincia, como sucede aquí, la MUD fue agarrada por algunos con la intención de ser candidatos, privando los sentimientos personales y grupales antes que los del colectivo. Yo aprendí a escuchar, algo que muchos no han aprendido todavía, que quieren ser escuchados solamente.

La periodista reiteró que dentro de la MUD “un tolete” lo respaldó y otro al actual gobernador electo. Este último sector, al parecer lo consideran ya retirado de la escena política.

-Mire, si yo hubiese asistido como candidato a estas elecciones, el actual no sería el gobernador. Si el partido MRA no le hubiese aportado siete mil votos, no hubiese sido electo. Quien considera que estoy retirado es porque quiere que me retire. No. Yo estoy vivito y coleando. A quien me desea el retiro le recomiendo gobernar ahora, y bien, no perder otra oportunidad para luchar por el beneficio del conglomerado. Quien ha sido concejal, alcalde y diga lo que sobre mí dice, lo que le corresponde ahora es gobernar, demostrar que no perderá una nueva oportunidad, repito, de trabajar por Nueva Esparta. Que no vayan a utilizar los recursos del pueblo para seguir molestando y en posicione arcaicas porque ya vivimos en un mundo diferente, de entendimiento, y diálogo. Quien dijo lo que dijo eso está pelado. El pueblo neoespartano cuenta con Morel, que seguiré a su lado, defendiendo sus intereses.

Insistió: Trabajé para que el actual gobernador fuese electo, ahora lo que le recomiendo es que acoja con cariño la obra de gobierno que yo hice en materia de escuelas, avenidas, calles, acueductos, los programas de la cesta alimentaria y el Tren de la Salud, que eso es lo que el pueblo reclama.

De otra parte, pidió que en el país se acabe de una vez por todas con la nefasta práctica de emplear los recursos del gobierno en financiar candidaturas y busca de votos, dijo ante una pregunta, agregando que en su gobierno participaron militantes de las distintas tendencias democráticas, porque el suyo fue un gobierno de entendimiento, de amplitud cuyo interés era uno solo: el progreso y desarrollo del pueblo y del estado Nueva Esparta.

La periodista señaló que Leocenis García, en visita a Margarita, dijo a la prensa que veía imposible que AD expulsara a los cuatro gobernadores, porque viene la campaña electoral municipal y la presidencial, para lo cual se requiere su apoyo. Al respecto, Rodríguez Ávila aseguró que no cree que alguien pueda comprar las elecciones, por lo cual dijo no entender la declaración de García. Que eso llegue a suceder sería la hecatombe, la destrucción final de los partidos en Venezuela, advirtió

En cuanto a su visión global sobre el panorama regional visto el venidero proceso del día 10-D, dijo no verlo muy claro y animó a la ciudadanía a votar, pero entendiendo por qué y para qué debe hacerlo realmente, que es elegir a quien de verdad sí podrá resolver los problemas del municipio, de cada comunidad. Admitió que está apoyando a un grupo de jóvenes en los municipios insulares que han mostrado inteligencia, responsabilidad y capacidad.

Se le preguntó cuáles, en su opinión, serían los candidatos con mayor fuerza en los once municipios, a lo que señaló que cada escenario tiene sus particularidades, pero que en base a las encuestas esa respuesta podría darle en unos días. Recordó que hubo en los comicios para gobernadores una abstención muy marcada, con muchas dificultades para la oposición. Los que finalmente resulten electos tendrán que enfrentar serios problemas, entre ellos las dificultades económicas. Tendrán que saberse apretar el cinturón. No podrán realizar todas las obras que puedan haber planificado.

-Pero el gobierno ha ofrecido recursos, le recordó la entrevistadora.

-¿En dónde están? Porque el presidente ofrece, ofrece y ofrece, lo que hace es ofrecer. Mientras, la crisis se agudiza permanentemente.

Se le preguntó sobre el reciente paro del transporte debido al aumento de las tarifas.

-El gobernador ha debido llamar desde el primer día a los transportistas y llamar al ministro de comunicaciones y alcaldes de todos los municipios para conversar y llegar a una tarifa que responda a intereses de transportaditas y usuarios. Pero no sucedió así. Pareciera que todo el mundo anda en una jugada política, porque tenemos elecciones cada tres meses. Hay un zafarrancho en Venezuela de marca mayor. Si te eligen gobernador, gobierna, Sé factor aglutinante de todos los sectores, para resolver los problemas, porque es el gobernador de todos, no de un grupo.

Finalmente recordó que “gobernar requiere mucha sindéresis y demostraciones cada vez más fehacientes de desprendimiento”.

Prensa/MRA