Oposición con candidatos disfrazados a las municipales

Partidos tradicionales de oposición inscribieron sus candidatos a las elecciones municipales de diciembre próximo, contando con el respaldo de toldas poco visibles ante medios de comunicación nacionales e internacionales, informó el ministro Ernestro Villegas.

“Estos políticos que aparecieron diciendo que no iban a participar en elecciones, por debajo de cuerdas inscribieron sus candidatos. Lo hicieron con tarjetas disimiles; por ejemplo, los adecos se inscribieron en Copei o tú me vas a decir que Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo) no es tan adeco como (Henry) Ramos Allup“, argumentó Villegasdurante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de la cartera de Comunicación e Información, enfatizó que “es una hipocresía” el hecho de que la oposición niegue ante la opinión pública que desiste de participar en los comicios municipales de diciembre y, a su vez, postula candidatos con la tarjeta del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei).

“La oposición trata de afianzar la imagen internacional de que en Venezuela no hay democracia. Lo que han buscado con estos anuncios de no participar en las municipales es el titular (de primera página) para que lo publiquen los medios de comunicación en todas las lenguas posibles, esa es su venganza por la pela que le dio la Revolución Bolivariana el pasado 15 de octubre”, recalcó.

Vale destacar que hasta la medianoche de este jueves 2 de noviembre se extiende el proceso de postulaciones de candidaturas para las elecciones municipales, previstas para diciembre de este año. Además, para estas municipales se inscribieron 7.106 ciudadanos, de los cuales 1.292 se han presentado hasta el momento ante las juntas electorales municipales.

Con respecto a los comicios para la gobernación del estado Zulia, el Consejo Nacional Electoral ha recibido 25 (17 mujeres y 8 hombres) postulaciones de candidaturas en la entidad occidental, donde se escogerá al nuevo gobernador luego que el Consejo Legislativo de la entidad declarara la falta absoluta este tras la negativa de Juan Pablo Guanipa de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Notiespartano/UNoticias/Nelson David Algueida.-