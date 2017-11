Anuncian fin de lotería de visas americanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que pedirá al Congreso que actúe “inmediatamente” para acabar con el programa de lotería de visados al que pueden acceder naciones que tienen pocos inmigrantes en Estados Unidos, y que, según él, permitió llegar al país al terrorista de Nueva York.

“Hoy empiezo el proceso para acabar con el programa de lotería (de visados) para la diversidad. Voy a pedir al Congreso que comience inmediatamente el trabajo para deshacernos de este programa”, afirmó Trump a la prensa durante una reunión con su gabinete.

“Lotería para la diversidad… Suena bonito, pero no es bonito, no es bueno, no ha sido bueno y hemos estado en contra”, añadió.

En una serie de tuits esta mañana, Trump se hizo eco de una información de varios medios, entre ellos la cadena televisiva ABC, que asegura que el sospechoso del atentado, Sayfullo Saipov, un uzbeco de 29 años, llegó a EEUU hace siete años gracias a la llamada lotería de visados.

Trump ya se había mostrado en contra de ese programa, y en agosto apoyó formalmente un proyecto de ley que lo eliminaría.

El mandatario aseguró que quiere que la inmigración a Estados Unidos esté “basada en el mérito”, y que incluya solo “a gente que va a mantener seguro al país”.

Notiespartano/Globovisión