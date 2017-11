Líderes de la oposición impulsan la lucha por el rescate al voto

Maracaibo.- El presidente y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Freddy Guevara; el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez; el ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles así como diputados a la Asamblea Nacional se concentraron en la capital zuliana para anunciar el rescate de la ruta electoral y el relanzamiento de la Unidad.

En el encuentro denominado “Venezuela está primero” ratificaron su compromiso con la libertad del país y con la necesidad de definir un frente por la democracia donde partidos políticos, sociedad civil, obreros, estudiantes, académicos y todo el colectivo puedan participar para rescatar el voto.

El gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, invitó a la conformación de “un gran frente por la democracia, donde invitemos a todos los sectores de la sociedad civil, todas las fuerzas, para luchar por el cambio en Venezuela”.

“Nos encontramos en una encrucijada para Venezuela y no hay forma alguna de que salgamos de esta crisis si no logramos interpretar el profundo anhelo de cambio que tiene el pueblo de Venezuela. Es el momento de los principios, de los valores, de la coherencia, de que asumamos todos que la política está subordinada a la ética. Llegó la hora de que asumamos que lo importante no es un cargo, sino que obtengamos la fuerza para participar en las condiciones necesarias para ganar en un proceso presidencial, sacar a Nicolás Maduro y darle a Venezuela un gobierno de progreso” manifestó Guanipa.

Por su parte, Capriles invitó a conformar la Unidad que ponga a “Venezuela arriba, a Venezuela primero”, defendiendo el legítimo derecho que tienen los venezolanos al voto. “Invito al país que conformemos un frente que nos una a todos los venezolanos que miramos hacia el cambio y logremos ir hacia unas elecciones presidenciales en otras condiciones, que cuando el pueblo se movilice a votar, logre tener un nuevo gobierno. En esa tarea, ustedes son decisivos. El Zulia tiene una gran importancia para este país. La bandera y el referente de esta lucha, está en esta tierra”.

Freddy Guevara argumentó que la nueva Unidad debe poner en foco, conseguir elecciones libres para “cambiar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República” con condiciones electorales dignas.

“También atender el hambre de nuestro pueblo, porque de aquí a que se logre esa salida democrática, continúa gente comiendo de la basura, hay gente que no tiene medicamentos y tenemos que asumir como bandera que permitan la entrada de ayuda humanitaria”. El parlamentario calificó a Guanipa de “héroe nacional” y ratificó su apoyo, el de Voluntad Popular y el de Leopoldo López.

Velásquez: Una Unidad “coherente”

Andrés Velásquez destacó la importancia de la coherencia entre lo que dice la oposición defender y luego las acciones concretas que acomete cuando las circunstancias se lo exige.

“Queremos plantear una Unidad distinta, que trascienda los partidos, que encuentre al obrero, a los jóvenes, a los estudiantes, a los intelectuales, al pueblo trabajador. Sería una contradicción ceder ante el chantaje. No hay institución por encima del voto soberano del pueblo. No hay decisiones administrativas por encima de la decisión popular mediante el voto y en consecuencia si pedimos un voto de lucha, mal podría ir un gobernador ponerse de rodillas. Felicito a Guanipa, felicito al Zulia por ese coraje que tuvieron en un momento histórico que vive la patria”, dijo.

Venezuela está primero y pide coherencia

El presidente del Parlamento Nacional, Julio Borges, aseguró que el encuentro de Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa R, en el Zulia, no es una coincidencia. “Estamos aquí para darle a Venezuela un camino claro de cómo vamos a lograr con fuerza, con los valores, con la lucha. Vamos a darle la certeza de que vamos a darle a nuestro país un futuro distinto como el que merece”, señaló.

“No es casualidad que estemos juntos. Estamos reunidos porque queremos dar un mensaje claro al país. Ese mensaje lo dio Juan Pablo Guanipa cuando con su fuerza, su coherencia y su testimonio, tomó una decisión que marcará pauta en la historia de este país, al negarse a juramentarse en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ilegítima. La decisión de Guanipa abrió un camino muy claro para quienes creemos en su liderazgo, en nuestros líderes como Henrique (Capriles), como Freddy (Guevara), para decirle a nuestra gente que hay un país con líderes serios, coherentes, comprometidos con el futuro” sentenció Borges.

Al respecto, Guanipa reiteró que se sentía orgulloso de la decisión tomada, de haber hecho “lo correcto”.

“Si de algo ha servido esta decisión es para que en el mundo sepan que en este país hay una dictadura y que tenemos que luchar con todo para vencerla y lograr que Venezuela tenga democracia y libertad. Ganamos las primarias, ganamos las regionales, pero el triunfo que más me gusta, es el de no juramentarse ante la ANC, porque ese es el triunfo de la dignidad, de la esperanza. Aspiramos que esto se convierta en un grano de arena para salir de la dictadura”

