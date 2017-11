Buseta sin frenos mata a dos trabajadores en Petare

Caracas.- Dos trabajadores murieron arrollados por un transporte colectivo que presentó fallas mecánicas en momentos en que prestaba servicios en el sector San Pascual de Mesuca en la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda.

Los hombres quienes eran compañeros de trabajo en una obra, se dirigían a sus empleos en la parte trasera de una camioneta tipo pick up, cuando fueron embestidos por un autobús que se había quedado sin frenos.

Producto del impacto los dos hombres salieron despedidos de la pick up, uno de ellos cayó debajo del colectivo que lo arrastró por varios metros, matándolo en el impacto, el hombre no pudo ser identificado debido a que no portaba documentos de identidad al momento del siniestro.

El otro fallecido fue identificado como Jhonny Humberto Vegas de 51 años de edad, quien cayó al pavimento y gravemente herido fue trasladado al hospital Pérez de León de Petare, donde le diagnosticaron politraumatismos craneoencefálicos severos ocasionados por el impacto que le causaron la muerte a los pocos minutos de su ingreso al centro de salud.

Fuente: Notiespartano/El Universal