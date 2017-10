El Atlético empata una vez más con el Qarabag y está al borde de la eliminación

Estos días todo gira alrededor de la muerte, y nadie mejor que el Atlético para representar el papel de cadáver. Si es que es un papel, que ésa es otra. Fue la rojiblanca una noche de difuntos por adelantado, incapaz el equipo de ganar al Qarabag, incapaz de ganar a casi nadie, incapaz de trenzar algo parecido al fútbol más allá de que Gabi vaya a morir matando. Superado el minuto 95 la tuvo Gaitán para ganar el partido, pero Sehic sacó la enésima y el Metropolitano se resignó a su suerte, triste suerte. Cosa de brujas, oiga. La Champions ya es humo, digan las matemáticas lo que digan: el equipo de Simeone no se meterá entre los 16 mejores del continente por primera vez en cinco años, y quizás haya ahora quien aprecie lo que se venía haciendo. Nada es eterno.

Y hablando de los estragos que hace el tiempo, atendamos a la hecho de que una relación que se rompe duele, pero, también al de que, al menos mientras haya recuerdos recientes, quedar de vez en cuando con la que fuera tu pareja no parece la mejor manera de enfocar un futuro sin ella. El consultorio sentimental se cobra aparte, así que, aunque no lo parezca, aquí se sigue atendiendo al fútbol: el Atlético y el Calderón se habían reencontrado el lunes a iniciativa del primero y con la aquiescencia del segundo, a ver qué remedio le queda. Fueron unas horas apenas, pero rescataron sentimientos que poco bien hacen a día de hoy: porque el futuro será en el Metropolitano o no será. Y de momento no es. Ni es futuro, ni es presente.

En realidad el Qarabag fue mejor equipo que el Atlético durante buena parte de la noche. Así de sencillo. Para cuando llegó el gol de Míchel ya discutía la pelota sin problema alguno. De hecho la manejaba con más habilidad que el rival, favorecido sin duda por el hecho de que éste no considerara conveniente presión alguna. La que fuera en su momento tropa de asalto ha derivado de un tiempo a esta parte en grupo de paseantes: a casi todas llegan tarde, a casi todas llegan mal.

Así que Almeida se adueñaba del mediocampo, tal y como había sucedido en Bakú. Así que Pedro Henrique era una tortura por el carril, tal y como había sucedido en Bakú. Así que Míchel se convertía en el socio de todos, tal y como había sucedido en Bakú. Así que Sehic se mostraba seguro bajo palos cuando resultaba menester, tal y como había sucedido en Bakú. Dos semanas después nada había cambiado, con la diana visitante como excepción que confirma la regla: marcarla fue cuestión de tirar un córner y rematarlo de cabeza. El sábado lo tiró Trigueros y lo remató Bacca. El martes lo tiró Guerrier y lo remató Míchel. Mañana mismo pueden probar suerte ustedes, que la zaga rojiblanca está para eso y para más.

En el catálogo de males conviene atender también a la absoluta incapacidad general para filtrar un pase entre líneas. Una vez más, la ausencia de Koke ha resultado absolutamente letal para el equipo: siempre se nota si no está, aunque a veces no se note que está. La de las lesiones es otra: si el edema del 6 va por los cinco partidos, de Carrasco nada hemos sabido desde que, precisamente en Azerbaiyán, tuvo a bien retirarse andando horas antes de que se le justificara con unas molestias. Cualquier día de éstos reaparece.

El segundo acto era ya de truco o trato, porque tampoco de Roma llegaban buenas nuevas. Que al Atlético no hay quien lo entienda volvió a demostrarlo Thomas, que clavó el empate desde lejos justo cuando aparentaba un acceso de pánico traducido en balones fáciles perdidos. Simeone le premió con el cambio, pero para cuando el ghanés salió del campo el Qarabag ya andaba con uno menos: Pedro Henrique, que había hecho lo mejor de la noche, hizo también lo peor clavando los tacos en la cabeza de Godín. El resto, media hora larga, fue un toque a rebato de Gabi y un dispara tú, que a mí me da la risa. 35 remates para el gol ya relatado. El Metropolitano suena a réquiem y, aunque siempre haya que creer, ahora sólo se puede creer en un milagro. Por todos los santos, Atlético.

Fuente: Marca