Mujeres al poder despertó vivencial de UP Leader Women

Entusiasmo, energía e inspiración para experimentar lo necesario, persiguiendo el fin de hacerse responsable del éxito en todos los roles que correspondan, dejó el vivencial “UP Leader Women, camp”, el proyecto de liderazgo femenino para impulsar grandes metas, avalado por el programa StateAlumniVE capitulo Nueva Esparta con el respaldo de la embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Evelyn González, coordinadora de la organización de desarrollo social “UP Leader Women”, dijo que fue sorprendente la receptividad que tuvo la convocatoria, lo cual le ratifica la importancia que está dando la población femenina al tema de su empoderamiento, como una manera de reforzar el aporte que su desempeño tiene para el progreso de la sociedad.

La importancia de una alimentación energética y balanceada, propuestas arriesgadas y mensajes inspiradores hacia el logro, activaron en las 60 mujeres seleccionadas el deseo de siempre ir por más, poniendo en práctica las habilidades y competencias que son propias de cada quien, comprendiendo que el éxito está en descubrirlas y desarrollarlas.

González destacó que para este tipo de enseñanza es fundamental el abordaje de ejes de crecimiento personal, profesional y laboral, lo cual fue guiado por la coach Zulay Valdirio, quien ofreció herramientas prácticas para generar cambios conductuales aceleradores de procesos de éxito, al igual que Mónica Villarroel quien destacó la importancia del manejo del tiempo, y las facilitadoras Eucaris Rodríguez, Isabel Gómez y Yamileth Ramirez, quienes con ejercicios de bioenergía y físicos, complementaron las enseñanzas para una buena en equilibrio.

Como parte de la introspección, también es destacar el trabajo que promovió Karla Hernández, ex alumni y coordinadora de la organización Espabílate, quien con gran precisión, profesional manejo del tema y poder de convencimiento, habló a las campistas la importancia de pensar en el dinero como vía para cumplir el rol social que engrandece a la sociedad, “si tu no ganas plata, no puedes ayudar a quien necesite”, fue uno de los mensajes claros y reales.

Siendo este tipo de actividades generadoras de un antes y un después, no hay duda que para todas la pasión, los objetivos claros y la constancia, serán en lo adelante su trampolín, en tanto que la organización UP Leader Women, asegura seguir adelante impactando cada vez a más mujeres.

Notiespartano