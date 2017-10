Selena Gómez y The Weeknd terminaron su relación

Selena Gómez y The Weeknd se dijeron adiós luego de 10 meses de noviazgo. La noticia se hizo pública justo después de que salieran a la luz unas fotografías de Selena junto a su ex novio Justin Bieber, con quien supuestamente disfrutó de un fin de semana.

Según reseñó la revista People una fuente cercana a la pareja la ex chica Disney y el rapero pusieron fin a su relación debido a lo complicado que les resultaba pasar tiempo juntos por su trabajo.

“Ella y Abel han estado yendo y viniendo por varios meses con respecto a su relación”, dijo el informante a la publicación. Y aseguró que “Ha sido difícil con él estando de gira y ella filmando en Nueva York. Eso no fue fácil para ellos”.

Así mismo la fuente soltó que aunque Selena terminó su relación con The Weeknd no ha vuelto con Justin Bieber como se dijo este fin de semana, versión que ha sido respaldada por E! que reseñó en su portal web que una fuente allegada a los famosos sostuvo que entre ellos no hay nada más que una vieja amistad.

“Él ha estado en contacto con ella y han hablado y se han reunido varias veces con amigos. Ellos no flirtean cuando están juntos, solo actúan como viejos amigos que se preocupan el uno por el otro”, aseveró el informante. La relación de Selana y The Weeknd comenzó a comienzos de este 2017 y a pesar de que no llegó al año duró más tiempo de lo que se esperaba.

Notiespartano/Ronda