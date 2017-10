El general García Plaza le responde a Nicolás Maduro por Sebastiana Barráez

El mayor general (Ej) Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Transporte Acuático y Aéreo y ministro de Alimentación del presidente Nicolás Maduro, denuncia un complot de intrigas en su contra por parte de altos funcionarios, revela que Diosdado Cabello perdió el poder en la Fuerza Armada y reta al primer mandatario nacional a decir la verdad, luego que éste lo señalara de burócrata y de engañarlo con obras no construidas.

aduro dijo de García Plaza que “él me hizo inaugurar un conjunto de obras falsas“, asegurando que un día lo llevó a inaugurar un aeropuerto en la isla de Coche “y al otro día ya no funcionaba, era mentira, y yo lo agarré antes de botarlo, ahora anda en Estados Unidos, como traidor que es, declarando para la CIA, secándose en su incapacidad. No eres capaz de caminar las calles, de construir tú mismo, eres un burócrata, le dije, eres una estafa, y ahí lo voté, ¡vete de aquí, carajo!”.

Es necesario recordar que después de dejar el gabinete ministerial de Nicolás Maduro, el general García Plaza estaba fuera del país cuando un tribunal ordena su detención y se anuncia que se solicitará a Interpol alerta roja para que detenga al otrora alto funcionario. La denuncia contra el oficial fue por la compra de los buques Virgen del Valle II, Virgen de Coromoto y San Francisco de Asís, que hiciera el presidente de Bolipuertos, coronel Julio Marchán ante la Superintendencia del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, quien la envía a la Fiscalía Nonagésima Tercera.

El 23 de enero 2015 se inicia la investigación penal, basándose en que los buques al ser de segunda mano tienen una corta vida útil.

El alto oficial del Ejército en situación de retiro, en entrevista exclusiva para ElEstimulo señala qué podría haber causado la reacción del presidente de la República.

-¿General, qué responde a los señalamientos que hizo sobre usted el presidente de la República?

Me preocupa que el Presidente señale como causal de mi despido, que yo le haya engañado con obras ficticias, porque eso dice mucho de su capacidad para tener semejante responsabilidad, además de mentirle al país, ya que es capaz de falsear la verdad hasta para asuntos domésticos.

-¿Qué pasó con el aeropuerto de Coche, con el cual el presidente Maduro dice que usted lo engañó?

Para el momento de la entrega del aeropuerto de Coche, en apenas 12 meses de gestión, ya se habían mejorado y habilitados 29 aeropuertos en el país y es por ello que (el presidente de la República) me nombra Vice Presidente Territorial, jefe del órgano superior de la economía, por cierto que eso le permitió ganar las elecciones de Alcaldes, y por último Ministro de Alimentación. Él miente y además no tuvo el coraje para decirme nada en persona, cuando presenté mi renuncia en agosto del 2014 ante el entonces Vice Presidente Jorge Arreaza.

-¿Tuvo problemas durante su gestión con el presidente Maduro?

No, no los tuve, solo diferencias en la toma de decisiones, como la aplicación de justicia para más de 300 empresas involucradas en el uso irregular de divisas obtenidas a través de Cadivi; le pedí que el Gral. Barroso, como responsable directo, no debería estar premiado como jefe de CASA y aceptó removerlo. Además él quería que tomara acciones más severas contra la Polar, Makro, Epa, baterías Duncan, por ser parte del emporio de los denominados, por Jorge Arreaza y Ricardo Menéndez, como los Amos del Valle.

-¿Hubo otros elementos que lo alejaron del Presidente?

En el Ministerio de Alimentación el tesorero Erick Malpica, sobrino de su esposa, me pidió cancelar al basquetbolista Grevis Vásquez 18 mm de dólares que se le debía. Limpié la entrega de licencias para importar carne, donde estaban muchas empresas de maletín que subastaban el ganado en el puerto y amigos de Tareck El Aissami como Carlos Guillén. Me negué a distribuir alimentos a las parroquias políticas priorizadas pero no en prioridad a las de pobreza extrema y pobreza, por lo que tuve una conversación telefónica con el Presidente; le expliqué que los diputados y otros actores del partido usaban los mercados a cielo abierto para fines personales afectando los inventarios de Mercal. A él no le gusto mi respuesta y solo me dijo que evaluara bien eso y que tratara de hacer ambas cosas.

-¿Pagó usted los 18 millones de dólares al basquebolista como dice que los solicitó Malpica?

No pagué, ya que no había dinero y la deuda y prioridades eran otras.

-¿Cuál fue el punto de quiebre entre usted y Nicolás Maduro?

Cuando estábamos en Maiquetía, esperando al Presidente de China, el Teniente Escalona me informó, de parte del Presidente, que él estaba molesto conmigo, ya que no había cumplido sus órdenes y que recordara cómo había despedido al MG Wilmer Barrientos del Min-Industrias. Le dije a Escalona que le informara al Presidente que yo no le pedí ser ministro y que era necesario atender el problema de la Alimentación de manera directa, ya que no se tomaban decisiones ni por él ni por el VP del área económica Rafael Ramírez. Al día siguiente entregué mi renuncia a Arreaza.

-¿Hubo otros desencuentros con el Presidente?

En septiembre del 2013, frente a la sede de Café Fama de América en Catia, dentro de su vehículo y en presencia de Iván Gil, Ministro de Alimentación, me informó que si las mediciones no cambiaban a su favor ya el partido había decidido suspender las elecciones de Alcaldes ya que era un riesgo para la continuidad de la revolución. Le respondí que eso era inconveniente e innecesario, que confiara en su política de gobierno de calle y las inspecciones para controlar la especulación

-¿El Presidente lo despidió personalmente y con insulto de por medio?

Jamás me insultó ni me llamó la atención de ninguna manera, excepto cuando envió a Escalona. Él me ponía de ejemplo en todas las reuniones de ministros y me ponía a apagar fuegos donde había problemas.

-¿A qué cree que obedece ahora esa reacción del Presidente en su contra?

Es posible que le afectaran las verdades a las que me referí en la audiencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 15 de septiembre.

-¿Es usted protegido del Departamento de Estado norteamericano?

No soy protegido del Departamento de Estado y de ninguna agencia en el gobierno de los EEUU.

-¿Qué hizo o que sabe usted que ha causado una reacción tan dura en su contra?

Toqué intereses económicos en el Min-Alimentación, no estuve de acuerdo en destruir a las empresas eficientes, por el contrario les propuse alianzas. Además me negué a inscribirme en el Psuv como lo solicitó Diosdado. Quizás mi renuncia fue considerada un acto de traición, aprovechado por el entorno político, me refiero a Carmen Meléndez, Marco Torres, González López, para envenenar al Presidente y buscar iniciar un juicio en mi contra.

-¿Es cierto que usted está en EEUU declarando contra el gobierno venezolano?

Mi única declaración fueron las realizadas públicamente en las audiencias de la OEA. Declaré con hechos reales y pruebas sobre la planificación para la utilización de la Fuerza Armada y algunas instituciones de Estado contra la disidencia política en Venezuela.

-¿General, usted cree que es un error que militares asuman cargos administrativos?

En mi opinión sí lo es, ya que los militares desde el ministerio como institución pueden apoyar a cualquier otro ente del gobierno y contribuir con el desarrollo nacional. Pero cuando un militar va a un cargo público se lleva a su vez muchos militares más, que cambian su estatus de vida e incluso muy por encima del promedio militar; además de ser ascendidos en mejor ubicación en los puestos de ascensos rompiendo con la meritocracia dentro de la institución. Eso influye para que los demás militares sólo estén pendientes de ir a la administración pública y no a la Academia Militar de Venezuela, por ejemplo.

-¿Por qué el presidente Maduro no pudo regresar a los militares a los cuarteles?

Creo que fue (el general en Jefe del Ejército) Padrino quien no pudo, aún cuando quería hacerlo, porque por ejemplo para el Seniat sería desmantelar toda esa institución. Algunos militares han convertido ministerios e instituciones como espacios que no pueden o quieren ceder y cuentan con el apoyo de altos funcionarios del gobierno como Cabello. Casos como el INAC (Instituto Nacional de Aviación Civil), el aeropuerto de Maiquetía, Margarita, los puertos, etc. Ni Maduro pudo, ni Padrino tampoco.

-¿Cuál ha sido la influencia de Diosdado en la Fuerza Armada?

Al principio gozaba de respeto por haber sido Alférez auxiliar en la AMV (Academia Militar de Venezuela), pero cuando Chávez delegó en él la supervisión de los ascensos, se fue erosionando, ya que vició ese proceso y favorecía sólo a quienes le eran leales a él y eso lo alejó de la FANB. Por eso trata de tener militares en los programas por aquello de “dime de qué adulas y te diré de qué careces”. Diosdado se convirtió en un elemento de distorsión y persecución dentro de la FANB de aquellos militares apegados a su carrera militar y no a ideales políticos.

Notiespartano/ElEstímulo/SebastianaBarráez