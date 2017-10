¡Por fin! Revelan quien interpretará a Shazam! en la nueva película de DC

Por fin han revelado la identidad del actor encargado de interpretar al superhéroe Shazam!; por si no lo sabías New Line lleva algún tiempo trabajando en este proyecto de DC ajeno al Universo Extendido de Warner Bros.

Esta película, dirigida por David F. Sandberg, por fin encontró a la persona que dará vida al supehéroe de DC cómics.

Según The Hollywood Reporter, Zachary Levi será el famoso superhéroe Shazam! en esta nueva adaptación. El actor, al que recientemente has podido ver en Heroes Reborn y recientemente como Fandral en Thor: Ragnarok.

Este personaje, también conocido como Billy Batson, es un adolescente con la capacidad de transformarse en un superhéroe adulto usando la palabra mágica “Shazam!”.

Had a little time this morning to work on a @ZacharyLevi #Shazam so excited for this movie, hope we get @TheRock Black Adam showing up pic.twitter.com/KfRUPpDulf

