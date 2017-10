Bachaqueros de efectivo cobran hasta 50% por cada billete

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tony Geara, denunció que los “bachaqueros de efectivo” cobran hasta el 50% de interés.

“Se aprovechan de las malas políticas económicas del gobierno para generar un negocio muy lucrativo que enriquece a unos pocos, y empobrece aún más a los venezolanos”, sentenció el dirigente de Voluntad Popular.

Geara indicó que la escasez de efectivo afecta a los ciudadanos “quienes más lo sufren son los sectores populares, que pagan con papel moneda la mayoría de los alimentos, productos y servicios que consumen”.

Consideró que la falta de billetes en circulación genera un nuevo tipo de “bachaqueo” en el estado Bolívar, en cuyas zonas alejadas de las ciudades se hacen pocas transacciones con puntos de venta o transferencias, por eso los ciudadanos se ven obligados a buscar el efectivo por cualquiera medio, aunque esto implique “pagar más de lo que cuesta el billete”.

Además, fuera de Ciudad Bolívar y Cuidad Guayana, no hay suficientes agencias bancarias para atender la demanda. “Incluso en las urbes más pobladas el efectivo es un problema, porque en la mayoría de los bancos no permiten retiros mayores a 20 mil bolívares”, suma que -a su juicio- no alcanza para nada, reiteró a través de una nota de prensa.

Atribuyó el problema a la ineficiente gestión económica del gobierno de Nicolás Maduro, “cuyas decisiones nos han llevado a este punto de crisis”.

