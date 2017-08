Saab: El general Baduel “no está desaparecido fue trasladado”

El Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab aseguró que el general Raúl Isaías Baduel no se encuentra desaparecido e indicó que fue trasladado a otro centro de reclusión.

“La información que nosotros manejamos es que está en un lugar de reclusión diferente al que inicialmente estuvo, que es Ramo Verde. Hubo un traslado”, precisó en una entrevista concedida a Vladimir Villegas en Unión Radio.

En este sentido, recalcó que el general Baduel no debe ser considerado como “desaparecido”; sin embargo no dio detalles sobre el nuevo centro de reclusión y aclaró que debido a las investigaciones que realiza la jurisdicción militar no podría informar, por el momento, el nuevo lugar de detención.

Sobre el uso del término desaparecido indicó que “la desaparición es cuando alguien efectivamente fue primero ilegalmente detenido y luego que es ilegalmente detenido, asesinado. Así de sencillo, desaparecido y su consecuencia inmediata es un homicidio, no es el caso del general Raúl Isaías Baduel”.

Saab indicó que respeta el derecho de los abogados y de los familiares a conocer el centro de reclusión del General Baduel; y agregó que esta semana tendrán una reunión con la familia del general Baduel.

Fuente: Notiespartano/Sumarium