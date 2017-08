Un nuevo rumor asegura que Apple limitará la carga inalámbrica en el iPhone 8 a sólo 7,5W

A lo largo del último año varios rumores han indicado la posibilidad de que Apple incluya carga inalámbrica en el iPhone 8. Esto significaría que podríamos cargarlo con tan sólo ponerlo sobre una base de carga por inducción. Sin embargo, puede que esta carga inalámbrica se vea limitada, así lo indica una fuente a MacOtakara.

Al parecer, Apple limitará la carga inalámbrica a 7,5W. Esto significa dos cosas,, la primera de ellas es que nos podemos olvidar de la carga rápida, la segunda de ellas es que si no es con la base de carga de Apple, difícilmente funcionará. Las bases de carga compatibles con el estándar Qi disponibles en el mercado no funcionarán con el iPhone 8. A no ser que estén certificadas por Apple como accesorio MFi.

Esto no es nuevo, el Apple Watch también cuenta con el estándar de carga inalámbrica Qi, sin embargo, Apple ha modificado ligeramente el formato para asegurarse de que un reloj de Apple sólo se puede cargar con el cargador inalámbrico que ellos ofrecen o uno certificado por ellos.

Lo positivo de todo esto es que posiblemente Apple permita la carga rápida mediante el cable Lightning. Si esta limitación de 7,5W finalmente llega, puede que se deba a los sobrecalentamientos que sufren los dispositivos por carga rápida inalámbrica normalmente. La duda aquí viene a si realmente compensa introducir la carga inalámbrica en el iPhone 8.

