Por este pequeño error “Despacito” quedó fuera de los MTV VMA

Los MTV Video Music Awards son los premios más prestigiosos del mundo de la música dedicados a reconocer los videoclips de las canciones, y no sólo las canciones en sí mismas. Es por ello que causa sorpresa no ver al que quizás sea el videoclip más importante en lo que va del año. Si, nos referimos a Despacito, el hito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El tema lleva más de 30 semanas como número 1 en Estados Unidos, y ha conquistado una infinidad de países en los cinco continentes. Además ya se ha convertido en el video más visto en la historia de Youtube desplazando al Gangnam Style en tiempo récord. Pero así y con todos los récords, no ha sido considerado en la categoría Video del Año en los MTV VMAs.

Qué pasó? Un error o falta de entendimiento de su sello discográfico con la organización de los MTV VMA 2017 la han dejado fuera de concurso.

MTV explica que el videoclip de Despacito no tiene ninguna nominación porque no fue enviado por parte de la discográfica, y por tanto no se presentó su candidatura.

Con lo que podrá conformarse Luis Fonsi es que por lo menos su tema, que no el vídeo, sí está nominado en la categoría de Mejor Canción del Verano, y de hecho es una de las grandes favoritas a ganar este reconocimiento.

Fuente Tomada de Elfarandi