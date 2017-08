Empresarios piden moderar horas de racionamiento

Desde un tiempo para acá, los hoteles y centros comerciales de Margarita enfrentan hasta nueve horas de autogeneración eléctrica, por disposición del Ministerio de Energía Eléctrica, lo que les genera costos adicionales para poder mantener a flote la infraestructura con la que prestan los servicios. Igor Viloria, presidente de la Cámara de Turismo de la entidad, confirmó que en una reunión con directivos de la empresa estatal Corpoelec, solicitaron que se les reduzca el tiempo de autogeneración ya que las máquinas de las que disponen para ello no tienen capacidad operativa para sostener tantas horas de funcionamiento. “Basta de penalizar los hoteles con nueve horas de interrupción diaria. Este es un problema grave porque las plantas de autogeneración, no tienen capacidad para trabajar tantas horas extendidas. Ya hemos hecho suficientes sacrificios”, subrayó Viloria.

Apuntó que los prestadores de servicios turísticos están conscientes de que en la región existe una falla mayor en el sistema eléctrico que está afectando a los once municipios, y probablemente en los próximos 15 días no podrá haber cambios ni mejoras. “Nuestra propuesta, es que al menos los cortes se hagan en horas de menor impacto”, planteó. Agregó que los prestadores de servicios consideran que llegó la hora de que la industria turística regional sea escuchada, dejando de sacrificar las ganancias debido a las inversiones extras que deben hacer, consecuencia de las fallas en los servicios. Refirió que algunos grandes hoteles de la región han optado por cerrar una torre o reducir habitaciones, todo para mantenerse operativos y poder brindar los servicios de calidad. El vocero gremial recalcó que para la región, es fundamental cuidar la imagen y la atención de excelencia al visitante, ya que cada vez la industria turística local está más decaída, no solo por las fallas en los servicios de electricidad y agua, sino también por las de conectividad aérea y marítima, que limitan el ingreso masivo de visitantes.

Fuente:Notiespartano/ElSoldeMargarita/TierradeGracia