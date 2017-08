Ángel Alvarado: No hay un bloqueo económico sobre Venezuela

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado, afirmó que en Venezuela no existe un bloqueo económico por parte del gobierno de Estados Unidos. “Venezuela es el país más endeudado del mundo, pagamos pero no podemos endeudarnos más”.

Alvarado instó a que se abra el compás a una solución económica. “Estoy pensando en un cronograma electoral claro, no sabemos ni cuando son las elecciones regionales, liberación de los presos políticos, cuando se haga eso obviamente se abrirán las posibilidades internacionales”.

Reiteró que las políticas erradas del gobierno han llevado a la actual crisis que atraviesa el país.

“Rusia en este momento se ha mostrado como aliado de Nicolás Maduro pero quiere que se respete el cronograma electoral, los acuerdos internacionales. Puede convertirse en un aliado para que el gobierno venezolano cumpla con los acuerdos que alacanzó con El Vaticano”, agregó.

Fuente: Notiespartano/Unión Radio