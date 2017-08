¿El nuevo single de Taylor Swift arremete contra Kanye West y Katy Perry?

La nueva canción de Taylor Swift ha despertado varios rumores desde su lanzamiento. La cantante sorprendió a sus fans al anunciar un nuevo material discográfico después de 3 años, que saldrá a la venta en noviembre. El primer sencillo de este disco se titula “Look what you made me do” y hay fans que aseguran que la letra está dedicada en contra de Taylor Swift y Kanye West.

Aunque la artista no ha confirmado nada, muchos de sus seguidores están desesperados por saber a quién se refiere con sus palabras. La ganadora del Grammy nunca ha revelado sobre quién son sus canciones, así que lo más seguro es que no hable al respecto.

Taylor Swift espera estrenar su Look What You Made Me Do durante la ceremonia de los MTV VMA esta noche… Dicen que la canción es una punta a Katy Perry y a Kanye West ¿Qué creen ustedes? Lean lo que opinamos del tema en elfarandi.com A post shared by El Farandi📸 (@elfarandi) on Aug 27, 2017 at 9:11am PDT

El tema fue escrito por Taylor junto a Jack Antonoff, Fred Fairbrass, Richard Fairbrass y Rob Manzoli.

Las sospechas

La letra de la canción despertó las sospechas sobre una posible confrontación. Recordemos la constante pelea mediática en la que están envueltos Swift, Perry y West.

“No me gustan tus jugos, no me gusta tu escenario inclinado ni el papel de tonta que me hiciste jugar. No me agradas”, empieza la canción.

Aunque no menciona el nombre de Kanye, el rapero utilizó un escenario inclinado en su gira Saint Pablo, por lo que muchos creen que hace referencia a ese momento. En la canción también habla sobre tomar el teléfono y una conversación. “La vieja Taylor no puede atender el teléfono. ¿Por qué?, porque ella está muerta”, canta Swift. Esta llamada telefónica podría hacer referencia a la canción Famous de Kanye en la que habla sobre la artista.

“No me gusta tu crimen perfecto, cómo te ríes cuando mientes. Dijiste que el arma era mía. No está bien, no me agradas”, continúa.

Contra Perry

En 2014 las cantantes se enfrentaron luego que supuestamente Perry le robara sus bailairnes a Swift, antes de su gira. Katy publicó en su cuenta de Twitter el mensaje “Cuidado con la Regina George en piel de oveja”, haciendo referencia a la película Mean Girls.

En su nueva canción, Swift habla sobre el “burn book” de la misma película.

Fuente Tomada de El farandi