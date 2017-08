Google reembolsa a compradores de anuncios por fraude publicitario

Google ha emitido reembolsos para los anunciantes cuya publicidad comprada a través de su plataforma fue dirigida a sitios con tráfico falso, informó The Wall Street Journal (WSJ).

Aunque el gigante tecnológico está desarrollando una herramienta para ofrecer mayor transparencia a sus clientes sobre sus compras, en las últimas semanas, ha debido informar a cientos de agencias de marketing y publicidad sobre el percance del tráfico fraudulento, conocido como “fraude publicitario“. Estos anuncios fueron comprados a través de DoubleClick Bid Manager.

No obstante, los reembolsos de Google sólo cubren una fracción del total de la compra de los anuncios, lo que ha causado insatisfacción en algunos ejecutivos, dijeron personas familiarizadas con la situación, de acuerdo con WSJ. Google ofreció pagarles la “tarifa de su plataforma“, que según los compradores de anuncios normalmente oscila entre el 7% y el 10% del total de la publicidad.

Google alega que esto es lo más apropiado, puesto que no controla el resto del dinero. Normalmente, los anuncios comprados a través de DoubleClick Bid Manager dirigen a la audiencia a diversos sitios web en segundos, lo que genera docenas de intercambios de anuncios en línea, ya que el mercado conecta a los compradores con los editores de los sitios mediante subastas en tiempo real.

El gasto publicitario se diversifica en estos intercambios, pero el problema surge cuando los anuncios se publican en sitios con tráfico falso o inválido, como aquellos con clics generados por “bots” y no humanos. Esta es la cuestión que preocupa a los vendedores, pues es muy difícil recuperar el dinero pagado a esos sitios, ya que cuando el fraude es descubierto, es demasiado tarde.

Los anunciantes reciben a menudo pequeños créditos de Google y sus otros vendedores de ad-tech cuando detectan discrepancias, sin embargo, en este caso, para algunos compradores, el fraude descubierto fue mayor de lo habitual.

Asimismo, el gigante tecnológico indicó que está en discusiones con los más de 100 intercambios, redes publicitarias y editores de sitios que DoubleClick Bid Manager conecta y les está pidiendo que muestren a los compradores de anuncios si están dispuestos a reembolsar el gasto total de la publicidad si ocurren fraudes publicitarios. Los compradores podrían entonces optar por filtrar las fuentes del inventario que no tienen tal política.

Finalmente, el otro punto que tiene descontentos a los afectados por el fraude publicitario es que no les han brindado detalles sobre dónde terminaron sus anuncios ni sobre el método que usaron los estafadores, para que los anunciantes y agencias puedan implementar sus propias medidas de seguridad en el

futuro.

“Tenemos que ser muy cuidadosos sobre comentar o discutir especificaciones sobre bots o nuestra detección”, dijo Spencer.

Scott Spencer, Director de Gestión de Productos de Google, reconoció haber pagado los reembolsos, pero se negó a proporcionar una cifra en dólares de la cantidad devuelta. Algunos de los compradores de anuncios dijeron a WSJ que las cantidades reembolsadas varían de “menos dinero de lo que pagarías por un sandwich” a cientos de miles de dólares.

Cuando no somos capaces de darnos cuenta del tráfico inválido antes de que cause un impacto a nuestros anunciantes y no podemos reembolsar su gasto en anuncios, nos duele, pero no somos responsables.