La Costa Azul, ¿destino de las vacaciones privadas de los Reyes?

Don Felipe y doña Letizia pusieron rumbo a sus vacaciones secretas el 7 de agosto, tras pasar diez días en Mallorca con la princesa Leonor y la infanta Sofía. El destino, como todos los años, un misterio, ya que no se ofrece ningún detalle al respecto al tratarse de una cuestión privada de los Reyes, provocando un sinfín de rumores sobre el lugar elegido por los Soberanos para disfrutar de unos días en familia junto a sus hijas.

Este verano, sus vacaciones se han visto alteradas por los ataques terroristas en Cataluña. A falta de confirmación oficial, El País asegura que “don Felipe se encontraba en la Costa Azul” cuando se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils. Inmediatamante, los Reyes regresaron a España para estar cerca de las víctimas en estos duros momentos.

“Este atentado vil, cobarde; este asesinato, que ha matado y herido a tantas personas y que nos ha conmocionado a todos, no puede y no podrá con nosotros, ni con nuestros valores, ni con nuestra convivencia, ni con nuestra democracia o nuestro aprecio por los derechos humanos. Barcelona no olvidará a las víctimas de estos atentados. Ni lo hará España, ni nadie de bien de este mundo“, declaraba don Felipe.

Los Reyes han estado mostrando su cariño a los heridos, homenajeado a los fallecidos y presidiendo la misa por las víctimas en Barcelona. Además, don Felipe acudirá este sábado a la manifestación en contra del terrorismo que tendrá lugar en la Ciudad Condal. La presencia del Monarca es especialmente significativa, ya que es la primera vez en que un Jefe del Estado español acude a un acto de este tipo.

La Costa Azul, destino de ‘royals’

Son muchos los miembros de la realeza que se decantan por la tranquilidad de la Costa Azul, como Magdalena de Suecia y su familia o Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, un lugar que habría proporcionado a don Felipe y doña Letizia la privacidad que deseaban. El año pasado, varias informaciones les situaban en Croacia, aunque desde la Casa del Rey declararon que el destino elegido era “un secreto, y así lo seguirá siendo en los próximos años, porque ese es su deseo”

Fuente Tomada de Hola