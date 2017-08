Es oficial, Apple construirá un nuevo centro de datos para iCloud en Iowa, Estados Unidos

Los centros de datos le proporcionan a Apple la capacidad de ofrecer mejores servicios a sus usuarios. Más velocidad para Siri, más velocidad para Mensajes, para iCloud Drive, para Apple Music… Es por eso que siempre que Apple anuncia un nuevo centro de datos es motivo de alegría. Se ha rumoreado en los últimos días, pero ha sido finalmente hoy cuando Apple ha anunciado su próximo centro de datos, en Waukee, en el estado de Iowa.

Según el gobernador de Iowa, este será el centro de datos más avanzado de Apple hasta la fecha, y además de ofrecer un ingreso extra a la zona, funcionará con energía cien por cien renovable. De este modo, el impacto en el medio ambiente es prácticamente nulo. Las instalaciones tendrán aproximadamente 40.000 metros cuadrados.

Lo curioso de este asunto son los empleos que generará. Esperan emplear a unas 550 personas para la construcción del centro de datos. Sin embargo, para el correcto funcionamiento y la supervisión de los servidores, Apple tan sólo necesitará unos 50 ingenieros que trabajen de forma permanente. Es decir, la automatización del trabajo es brutal.

Apple cuenta con muchos centros de datos a lo largo y ancho del mundo. Generalmente se busca áreas donde no sólo el entorno y el clima sean el adecuado, sino también los impuestos sean menores. Un centro de datos de semejante tamaño suele significar inversiones en la zona y creación de empleo, por lo que no solamente se beneficien los usuarios del iPhone y los otros dispositivos de la compañía.

A raíz de esto, Tim Cook ha visitado una fábrica de Cincinati que cooperará con Apple en la construcción del centro de datos. Lo ha publicado en Twitter, y por supuesto, han saltado todas las alarmas al ver el bulto de su bolsillo. Sí, seguramente sea lo que todos pensamos que es.

Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw

— Tim Cook (@tim_cook) August 24, 2017