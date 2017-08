Kendall Jenner confirma que los lunares son el estampado del año

Cuando una tendencia sobrevuela marcas (de Zara a Carolina Herrera) y pasarelas (de Giambattista Valli a Balenciaga), solo necesita un ingrediente más para confirmarse como un gran éxito de temporada: la aprobación “celebrity”. Y así ha ocurrido con el estampado llamado a ser el más importante de 2017, los lunares.

La musa ha sido Kendall Jenner, en su último paseo por Beverly Hills. La modelo captaba la atención de los paparazzi con un precioso minivestido blanco, de silueta minimalista y escote recto, en color blanco y con un precioso estampado de lunares. Kendall completaba el look con unas gafas de sol de lente estrecha y unas zapatillas blancas. Kendall completa el look con un colgante de 1SM (130 euros aprox.) y otro de 20” fray For Mary (178 euros aprox.), pendiente con forma de imperdible con diamantes de Anita Ko (1.700 euros aprox.), monedero de Louis Vuitton (330 euros aprox.) y zapatillas blancas “Powerphase” de adidas x Yeezy (425 euros aprox.).

Pero… ¿de dónde es ese vestido?

El vestido en cuestión tiene nombre propio, Anouk, y es de la marca australiana a la que las “influencers” están haciendo en sus armarios: Bec and Bridge. Lo vimos por primera vez en el desfile Resort 2018 de la marca y ya está a la venta por unos 200 euros aproximadamente.

El vestido de Kendall se inspira en el legado de los años 90, con iconos de estilo tan diversos como la propia Diana de Gales, o el personaje que convirtió a Julia Roberts en la princesa de América, Vivienne en ‘Pretty Woman’.

Beca and Bridge es un proyecto que iniciaron dos amigas apasionadas por la moda y estudiantes de diseño en 2003, Becky Cooper y Bridget Yorston. Desde entonces, la marca australiana ha saltado fronteras y hoy es un referente de moda presente en más de 250 tiendas en todo EE.UU. “Influencers” como Kendall, pero también su hermana Kylie Jenner, la modelo Bambi Northwood o Miranda Kerr.

