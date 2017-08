Se acabó el plazo para inscribirse en primarias de la MUD

Hoy termina el periodo de inscripción de los candidatos a las primarias de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática para seleccionar a los líderes unitarios que se presentarán en la elección de gobernadores de los 23 estados de Venezuela.

“Hoy sabremos ya definitivamente quiénes son los contendientes en estas primarias para escoger al candidato unitario, quien se enfrentará al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las regionales”, dijo a la emisora local Unión Radio el miembro de la comisión electoral de primarias de la MUD, Jorge Millán.

La plataforma de partidos opositores venezolana elegirá el próximo 10 de septiembre a los candidatos que acudirán en nombre de la alianza a las elecciones de gobernadores prevista para octubre de este año, aunque no se conoce la fecha exacta.

Este proceso se celebrará con financiación de los propios opositores y a espaldas del Consejo Nacional Electoral (CNE) -instancia del Poder Electoral venezolano-, al que acusa de estar al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro.

Para estas elecciones la plataforma avanzará con sus principales figuras encarceladas, inhabilitadas o con procesos abiertos que pueden sacarlos de la campaña.

No obstante, se medirán en un periodo de gran impopularidad para el Gobierno de Nicolás Maduro y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

Millán aseguró que desde la alianza están confiados en el éxito de los opositores en estos comicios, que opina que fueron planteados por el Gobierno y apresurados por la Asamblea Nacional Constituyente confiados en que los opositores no participarían.

“Nosotros lo que no podemos permitir jamás, es que una de nuestras principales armas que es el voto, no las secuestre el Gobierno con una trampa. Yo creo que esto lo hizo con la pretensión de que nosotros no participáramos (…) al inscribirnos ha tenido que activar inhabilitaciones, activar ese lado oscuro del proceso”, dijo.

La última elección en la que se midieron ambas fuerzas, a finales de 2015, resultó en una victoria contundente de los opositores, que se quedaron con 112 de los 167 escaños del Parlamento.

Las regionales se celebrarán en uno de los momentos más controvertidos del Consejo Electoral, tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio -a la que se abstuvieron los opositores-, que quedó conformada en totalidad por partidarios de Maduro y con poder casi ilimitado sobre el país y las instituciones del Estado.

Fuente: Notiespartano/LaPatilla