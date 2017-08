La beta 7 de iOS 11 nos detalla el HomePod: se configura como si de unos AirPods se tratase

Si el firmware del HomePod nos ha dado información sobre el próximo iPhone, ahora es el software del iPhone el que nos da información sobre el HomePod. La beta 7 lanzada este lunes muestra cómo se configuraría el HomePod por primera vez, emparejándolo con el resto de dispositivos. De hecho, el Apple TV también cambia su forma de configurarse.

El desarrollador Guilherme Rambo‏, que recientemente descubrió nuevas formas de invocar la multitarea del iPhone, ha encontrado el proceso de configuración del HomePod en el código fuente de iOS 11 beta 7. ¿Cómo es? Como el de unos AirPods. Cuando lo conectamos por primera vez nos aparecerá un widget emergente en el iPhone o el iPad, elegimos idioma, ponemos el número de serie, nuestra ID y elegimos dónde está ubicado. Con esto sería más que suficiente.

Para configurar y controlar posteriormente el altavoz, Apple lo ha ubicado en la aplicación Casa, a fin de cuentas, es un dispositivo de domótica más. Desde la app Casa lo podremos controlar con cualquier iPhone o iPad que esté vinculado a nuestra cuenta o que tenga acceso compartido a dicha casa. Falta por ver qué se controla exactamente desde Casa, ya que funciona mediante Siri y la reproducción de contenido la podemos enviar directamente desde los controles de AirPlay.

This is how the HomePod setup will look like on an iPhone. pic.twitter.com/SARqsYslL6

