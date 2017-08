El Valencia hace oficial la llegada de Kondogbia

Geoffrey Kondogbia se suma a la carrera de fichajes que está acometiendo de forma fugaz el Valencia en los últimos cuatro días. El centrocampista francés ha pasado satisfactoriamente la revisión médica en la mañana de este lunes y se ha desplazado hasta la Ciudad Deportiva de Paterna para conocer a compañeros y ser presentado de forma oficial ante el valencianismo.

El jugador de 24 años se muestra feliz con su llegada a Mestalla gracias a Marcelino García Toral. “Las conversaciones con el entrenador han marcado la diferencia de no ir a otro sitio. Busco nuevos retos. Han sido definitivas las palabras con el entrenador”.

Listo para el Bernabéu

“Estoy preparado, me he entrenado a parte algunos días, físicamente estoy bien y estoy a disposición del entrenador. Mi deseo es estar aquí más años, he mantenido conversaciones con el entrenador, crear buen ambiente y mi deseo es estar los más años posibles”.

Posición en el equipo

“Lo mas importante es el colectivo, creo que puedo jugar en las dos posiciones. Dos medios defensivos”.

¿La Liga española mejor que la Liga francesa o el Calcio?

“No es que sea eso. Guardo grandes recuerdos de la Liga que jugué, pero me he decidido por lo que me ha dicho el entrenador. Marcelino es muy exigente y creo que con esto y los objetivos que nos hemos marcado todo eso me hace ser optimista y se va a hacer una buena temporada”. Afirmó Kondogbia.

Fuente: Marca