A menos de un día, estos son los nombres más probables para Android 8.0

A falta de 24 horas para conocer el nombre de la nueva versión de Android, comentamos cuales son los nombres más probables para Android 8.0.

Como ya es tradición, cada nueva versión de Android viene acompañada de su numeración, así como el nombre de un dulce, los cuales siguen un orden alfabético. Ya Google confirmó que conoceríamos la nueva versión de Android mañana, durante el eclipse solar. Esto son las 20:45 de la tarde, hora aproximada en España.

Han sido varios los nombres que se han barajado durante estos meses. En esta nueva versión toca la letra O, y estos son los dulces más probables:

Desde que Google y Nestlé se asociaron para el movimiento comercial que resultó de lanzar “Android KitKat”, hemos pasado años apostando porque “Oreo” sería el dulce que tocaría con la letra O.

Muchos son los rumores sobre que finalmente sería así, e incluso varias personas de Google, o incluso importantes filtradores como “Evleaks” están jugando con ello. Aunque también es posible que estén bromeando a propósito y que sea un nombre completamente distinto.

It's a bird. It's a plane. No, it's an iterative mobile platform version upgrade! pic.twitter.com/izDHLXEJgh

— Evan Blass (@evleaks) August 20, 2017