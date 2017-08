Empresarios plantean a la ANC que revise el sistema cambiario

Caracas.- El próximo martes 22 comenzará a trabajar la Comisión de Economía de la ANC, que tiene como premisa oficial el objetivo de “formular estrategias y leyes para contrarrestar la guerra económica y el ataque contra la moneda nacional, entre otros problemas”.

Según ventiló el constituyente y presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, Gerson Hernández, en encuentros preparatorios de esta instancia, “la participación del sector privado empresarial en el proceso Constituyente tiene como norte el desarrollo del nuevo modelo económico productivo diversificado que permitirá superar el rentismo petrolero”, meta que recientemente fue ratificada por Aristóbulo Istúriz, ex primer vicepresidente de la ANC.

Orlando Camacho, constituyente y presidente de Fedeindustria, planteará en el seno de la comisión como una de las prioridades que se “evalúen las condiciones necesarias para potenciar el alcance del sistema cambiario, y que este funcione adecuadamente”, deslizó.

Considera que debe trazarse una estrategia que genere interés en los empresarios para la inversión en el país.

“El Estado no puede ser el único que coloca las divisas. Debemos atraer al capital privado para que participe en el Dicom, para que ellos las coloquen. Debe ser a una tasa atractiva, bajo unas reglas claras”, propone Camacho.

Asimismo cree que deben extremarse los mecanismos para que el sistema cambiario sea efectivo y funcional, es decir que permita al empresario colocar las divisas con rapidez para “transacciones entre privados”, argumentó.

“El objetivo es lograr la participación de todos los actores de la economía, nuevos oferentes, nuevos empresarios. Que haya mayor competencia de estos, así como una mayor oferta de productos en el mercado nacional”, planteó.

Al imprimir los cambios requeridos al sistema cambiario, estima que debe trabajarse en la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, la cual ha sido de difícil aplicación porque “no tenemos claridad de los precios de reposición de los productos”, apuntó.

Estima que un objetivo común debe ser “combatir el dólar de internet y su impacto distorsionante en la economía”.

Oscar Schemel, presidente de Hinterlaces, también constituyente, considera imperativo “revisar los controles. Los controles parece que poco han servido porque no controlan nada. El control cambiario no ha servido para controlar el precio del dólar, el control de precios no ha servido para controlar la inflación, cuando los excesivos controles se presentan y se prolongan en el tiempo, generan corrupción e improductividad”, aseguró.

Sostuvo además que “prolongar los controles más allá de un periodo prudencial puede ser peor remedio que la enfermedad, hay que trabajar con las leyes económicas, no se puede ir en contra de estas”, indicó.

Establecer garantías de respeto a la propiedad privada y a las leyes económicas son dos planteamientos que defenderá Schemel en la ANC.

A juicio del presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, las perspectivas de que la Constituyente se enfoque con seriedad a solucionar los problemas estructurales de la economía, son pocas, porque hasta ahora no se han abordado “las causas de los verdaderos problemas económicos, sino solo aspectos políticos alineados a establecer un mayor control del Estado sobre los sectores de la sociedad”.

Coincide con Schemel en que el desmontaje de los controles es urgente, por cuanto son estos los generadores de los “grandes desequilibrios macroeconómicos” que aquejan a la nación.

También cree el empresario necesario adelantar la revisión de “un sistema cambiario asfixiante y el ataque continuo contra la propiedad privada”, indicó.

“Se requiere un cambio profundo del modelo económico que cree confianza y que atraiga la inversión. Mientras sigamos en una agenda política e ideológica que no aborde los temas económicos de forma estructural no vamos a poder salir adelante y el ciudadano se va a seguir sintiendo afectado”.

Sary Levy, profesora titular de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y miembro de la Academia de Ciencias Económicas, considera que el país amerita “un cambio integral de modelo que debe incluir una reingeniería en las políticas fiscales, monetarias y aquellas orientadas a reactivar el aparato productivo”, sostuvo.

Alertó que si no se revierten las políticas aplicadas hasta ahora, además de la hiperinflación, se continuará deteriorando el aparato productivo.

El industrial carabobeño, Rodolfo Cibanik, propuso a la ANC, que se amplíen los mecanismos y montos de financiamiento para el sector, se apalanquen iniciativas orientadas a reducir los costos de producción, y se instrumente una normativa especial para los bancos de desarrollo.

Fuente: Notiespartano/El Universal