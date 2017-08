Madonna festeja sus 59 años con la primera foto de sus seis hijos

Madonna celebró en Italia su cumpleaños número 59 y como el mejor de los regalos, tuvo la compañía de sus seis hijos. Con una hermosa y divertida foto festejó este maravilloso día. Cabe mencionar que es la primera imagen en la que sale con toda su familia. ¿Qué te parece?

En el post de Instagram podemos ver a todas las mujeres empezando por la reina del pop, vestidas de color verde y con un estampado de flores. En tan solo unas horas la publicación ha obtenido 198, 313likes.

Birthday 🎉🎂🎈🇮🇹♥️ A post shared by Madonna (@madonna) on Aug 18, 2017 at 7:20pm PDT

La mayor de todos sus hijos es Lourdes o Lola, como la llaman de cariño. Tiene de 20 años y fue producto de su relación con el entrenador cubanoamericano, Carlos León. Es la que más se parece a su madre y siempre le ha gustado la moda, incluso ha hecho campañas para Stella McCartney.

Después viene Rocco, de 17 años, hijo que tiene en común con el director de cine, Guy Ritchie. Rocco se ha interesado por la actuación y ha hecho películas como I’m going to tell you a secret . Apenas hace un par de años, el segundo hijo de la cantante, no quería tener nada que ver con ella, y de hecho, se fue a vivir con su padre a Inglaterra. Madonna tomó cartas en el asunto y peleó la custodia de su hijo. Más tarde, llegaron a un acuerdo y aunque Rocco vive en Londres, su madre va a visitarlo muy seguido.

Más tarde, la reina del pop decidió repetir maternidad junto a Guy Ritchie y adoptó a un niño de Malaui. David Banda, tenía 13 meses cuando el matrimonió decidió darle un hogar en 2006. Varias veces la orgullosa intérprete del pop ha presumido los dotes de bailarín que tiene el pequeño de 11 años.

Mercy James tiene 11 años y en 2009 fue adoptada en Malaui al igual que David. En 2016 casi la pierde, ya que su familia biológica quería pelear su custodia.

Stella y Esther, son dos gemelas que tiene 4 años de edad y que han sido adoptadas por la intérprete de Like a Virgin a principios de este año en Malaui. La cantante ha mostrado en varias ocasiones la habilidad que tienen las pequeñas frente a la cámara.

