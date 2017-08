Dentro de poco uno de los clásicos animados de Disney cumplirá apenas 23 años, pues parece mentira que “ayer” se estrenó El Rey León. Aunque ya haya pasado dos décadas aún seguimos aprendiendo del film ganador de 2 premios Óscar.

El director (Rob Minkoff) y el productor (Don Hahn) de esta fantástica historia animada, han revelado algo que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

“Mufasa (el padre de Simba) y Scar no son hermanos

Según han contado en una entrevista en la web Hello Giggles el 15 de agosto, mientras hacían la película hablaron del hecho de que era muy probable que Scar y Mufasa no tuvieran los mismos padres.

“La forma en la que los leones actúan en la naturaleza… Cuando el macho se hace mayor, un león solitario viene y lo mata. Lo que consigue es que las hembras entren en calor (para reproducirse). El nuevo león mata al rey y después a todas las crías. Entonces se convierte en el nuevo rey”, relata el productor.

Hahn apunta que “ocasionalmente, hay manadas con dos machos”, lo que considera “una dinámica interesante porque no son iguales” al no tener los mismos padres. “Uno de los leones siempre estará en la sombra. Tratábamos de usar esas verdades animales para sustentar la historia, así que nos dimos cuenta de que Scar y Mufasa no podían tener los mismos genes”, asegura.

De hecho, una frase de la película refuerza esta idea. Cuando Mufasa se enfrenta a Scar cuando éste no acude a su coronación, Scar dice: “Me temo que a mí no me tocó la lotería genética”.

Fuente Tomada de ElFarandi