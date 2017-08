Ramus Allup cree que hay que resistir

El diputado a la Asamblea nacional (AN), Henry Ramos Allup, afirmó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe seguir resistiendo a las acciones y medidas que toma el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para dividir o eliminar la coalición opositora.

“En un régimen que no es democrático y hace uso de todas las ventajas institucionales para tratar de minimizar los organismos que no controla, no sorprende lo que pueda hacer, la decisión de nosotros es seguir resistiendo”, dijo el parlamentario durante una entrevista en Unión Radio, este jueves.

El dirigente opositor reiteró que la participación de la MUD en las próximas elecciones regionales programadas para el mes de octubre, es una decisión correcta.

Aseguró que “nos han criticado muchísimo a quienes hemos decidido participar en medio de circunstancias adversas, pero si no participamos entregamos todos los espacios”, esto a propósito de las críticas que ha recibido al anunciar que la organización política en la cual milita, Acción Democrática, participarai en los comicios para elegir nuevos gobernadores.

Fuente:Notiespartano/ElPitazo