Nadal gana y avanza en Cincinnati

El español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, hizo buenos los pronósticos de ser el gran favorito al título en el Masters 1.000 de Cincinnati al comenzar el torneo con un triunfo por 6-3 y 6-4.

Nadal, que ha ganado los 15 partidos disputados como profesional frente a Gasquet sin haber perdido un solo set, mantuvo el invicto después de una hora y 25 minutos que duró el último duelo y en el que siempre tuvo el control con sus golpes decisivos y ritmo del juego.

Desde el fondo de la pista Nadal estuvo una vez más intratable, seguro y colocando pelotas cruzadas a ambos lados sin dejar que Gasquet impusiese su tenis.

El próximo número uno del mundo -Nadal tiene asegurado ya ese puesto haga lo haga en el torneo de Cincinnati-, que reparte premios en metálico por cinco millones de dólares y 1.000 puntos para la clasificación de la ATP, colocó cinco aces y cometió una doble falta por tres y cero, respectivamente, de Gasquet, que perdió dos veces el saque, una en cada manga.

Nadal también aseguró los dos break que le dieron la ventaja y le abrieron el camino del triunfo.

La victoria fue la cuarta que consiguió el tenis español en la tercera jornada después que también pasaran a octavos Albert Ramos y Pablo Carreño, undécimo cabeza de serie, que tendrá de rival a David Ferrer, otro de los vencedores.

El tenista mallorquín protagonizará un duelo entre españoles en los octavos, al tenerse que enfrentar a Albert Ramos con el que se ha enfrentado tres veces anteriormente y todas ellas ha conseguido la victoria.

La última vez que lo hicieron fue este mismo año en el Masters de Monte Carlo con triunfo de Nadal por 6-1 y 6-3.

“Era importante para mí conocer en el campo las sensaciones positivas con las que me he entrenado y he respondido de forma positiva, aunque espero ir a más a medida que avance el torneo”, declaró Nadal al concluir el partido. “Siempre es complicado iniciar cada torneo y hoy me siento contento de la manera como lo hice ante un rival de la clase de Gasquet”.

