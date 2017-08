Congreso de El Salvador rechazó cumbre de Celac solicitada por Maduro

El presidente del Congreso de El Salvador, Guillermo Gallegos, rechazó hoy la petición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de realizar una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el país centroamericano para restituir el “diálogo latinoamericano”.

“No me gustaría, no me parece que se pueda llevar a cabo en nuestro país una reunión” y “no va a ser bienvenido por una gran cantidad de salvadoreños”, señaló el diputado opositor de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) en una entrevista televisiva.

Gallegos también condenó la “violación a los derechos humanos reiterada por parte del Gobierno” de Maduro, y sostuvo que “no se puede dejar pasar” porque “posteriormente puede pasar en cualquier parte del mundo”.

Maduro pidió el pasado 8 de agosto a los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que convoque una cumbre para restituir el “diálogo latinoamericano” y “las normas de respeto al derecho internacional”.

“Yo le propongo al ALBA y a los liderazgos poderosos de los países presentes que iniciemos con la iniciativa de ustedes un diálogo por el respeto de Venezuela“, dijo Maduro durante la cumbre extraordinaria de cancilleres del ALBA celebrada en Caracas.

El líder chavista propuso para ello una cumbre en San Salvador de la Celac, una organización continental impulsada por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, integrada por 33 estados de la región y cuya presidencia temporal posee El Salvador.

La cumbre del ALBA adoptó una resolución en la que los países miembros -entre los que destacan Cuba, la propia Venezuela, Ecuador, Bolivia y naciones del Caribe- muestran su respaldo a la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro y señalan como injerencias las sanciones contra altos cargos venezolanos adoptadas por Estados Unidos.

Diversos gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos no reconocen una Asamblea Nacional Constituyente electa el 30 de julio pasado que, a su juicio, aparta a Venezuela de la democracia.

Fuente: Notiespartano/Sumarium