CNE cambiaría reglas para elecciones regionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no publica todavía el cronograma completo para las elecciones regionales, solamente se conoce lo pautado para esta semana con la presentación de las postulaciones, la consignación de recursos y la ubicación de la tarjeta de los partidos políticos en la boleta.

La LOPRE estipula en sus artículos 62, 63 y 64 la sustitución y modificación de candidatos hasta 10 días antes de la fecha de las elecciones, la cual es incierta porque el ente comicial aún no da a conocer todos los pasos del proceso, alerta Aníbal Sánchez, experto en materia electoral. “Esto prevé que las reglas de sustitución o modificación podrían cambiar, incluso sin previo aviso del Poder Electoral”.

Sin embargo, entre los obstáculos que podría seguir enfrentando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no podrá postular en siete estados (Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo) está la carta de buena conducta que podría convertirse en una inhabilitación y que además sería la “maniobra” del Gobierno para evitar la sustitución de candidatos, lo cual dejaría por sentado la escogencia de sus contrincantes en el terreno de las regionales.

Los candidatos a dichos comicios deberán tener una carta constancia de buena conducta expedita por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), según sugirió el constituyente Diosdado Cabello que aunque no es un requisito del ente comicial podría ser una propuesta que se eleve ante la ANC y en consecuencia también es posible que sea aprobada, por ser la constituyente un poder supraconstitucional.

Con el adelanto de los comicios regionales del 10 de diciembre a octubre, la MUD podría no tener chance para hacer las primarias, por tanto, debe decidir las candidaturas por consenso entre los partidos, situación que resuelven las toldas de la oposición a nivel nacional.

No obstante, la Mesa de la Unidad inscribió sus aspirantes ante el CNE y como estrategia se reserva los “candidatos de sustitución” para luego hacer las modificaciones de nombres. Sánchez explica que al no poder hacer las sustituciones o modificaciones no estarían “tan perdidos” porque si por consenso deciden apoyar a uno, los demás que integran la MUD cederían su tarjeta y enfocarían la campaña para apoyar al que quedó por la aprobación de todos o al menos la mayoría de las fracciones políticas.

Vicente Bello, representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó en entrevista telefónica con La Verdad que lo único planteado por el CNE son las postulaciones (que culminaron ayer), aparte de esto subrayó no hay otro requisito como una carta de buena conducta. Recalcó que la oposición postuló como lo establece la Ley.

Primarias inciertas

Posiblemente a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática no les dé tiempo de celebrar las elecciones de primarias, que es una de las opciones para elegir al candidato unitario de la oposición, debido al adelanto de las regionales para octubre. Sin embargo, Vicente Bello, representante electoral de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), advierte que sin la publicación del cronograma electoral no se puede predecir qué pasará con las primarias.

Cronograma

El CNE solo dio a conocer el cronograma electoral de las regionales de esta semana: Subsanación 14 y 15 de agosto, acta de cierre de postulación 15, interposición de recursos 13 al 15, publicación auto de admisión de recursos 14 al 16, decisión de recursos 16, acto de escogencia posición en la boleta electoral (nacional) 17, y acto de escogencia posición en la boleta electoral (regional) 18 de este mes.

Fuente: Notiespartano/800Noticias