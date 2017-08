Discontinuidad de luz y comunicaciones cercena desarrollo de Margarita

Las denuncias sobre fallas en el sistema de electricidad y comunicaciones de Margarita, han vuelto a ser parte de las expresiones de la comunidad y el sector económico regional.

Las caídas de electricidad ocurren a diario en todos los municipios y sectores, aunque no de manera simultánea. A pesar de las permanentes quejas de los usuarios a través de los medios de comunicación y redes sociales, Corpoelec Nueva Esparta no ha ofrecido una versión oficial, de hecho afirman que en la región no hay vocero autorizado, y solo mediante notas de prensa dan cuenta de “mantenimientos programados” o averías puntuales como, la registrada en la Avenida Bolívar de Porlamar, sector con unos 100 comercios, casas y edificios residenciales, donde se debió hacer una transferencia de carga para normalizar la energía en la zona, afectada por la falla de un cable subterráneo de media tensión.

Los usuarios se quejan de que la única vía para conocer sobre la afectación son los números del Centro de Atención Telefónica 0500-5020000, pero son trasferidos a Caracas y muy pocas veces son efectivos en la respuesta.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Comercio de Margarita, Edward Noguera, dijo que están cuantificando el impacto que tales deficiencias están teniendo en el comercio, porque no solo se trata de cerrar una tienda porque se va la luz, o no poder facturar porque se cayó el sistema, sino que golpea la calidad y la confiabilidad en Margarita como destino turístico

Mencionó que a esto se suma el problema de las comunicaciones a través de internet. “Las líneas de los puntos de venta no son estables y se pierden transacciones, porque además no es fácil cargar con tanto efectivo por las limitaciones de los propios bancos”.

En agosto 2016, la Comisión de Energía Eléctrica del Centro de Ingenieros de Nueva Esparta (Ciene) alertó sobre la vulnerabilidad del sistema de transmisión hacia la isla de Margarita, y en mayo de este año lo ratificó. “El problema es la exagerada dependencia de tierra firme a través del cable submarino, lo que demuestra que nunca se logró la autogeneración, planteada hace unos seis u ocho años”, aseguró el ingeniero Eustacio Aguilera, responsable de dicha comisión.

Actualmente, las restricciones del servicio son diarias en los diferentes sectores, y van de 20 minutos a dos horas generalmente, pero ocurre que hasta 5 horas sectores reportan caídas del sistema.

